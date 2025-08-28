El PSOE exige poner coto a las viviendas en locales comerciales para garantizar una "ciudad viva"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE celebra el anuncio de la creación de un catálogo de locales comerciales convertidos en viviendas en la capital burgalesa, principalmente "porque llevamos dos años reclamando una herramienta que permita consultar las licencias concedidas de este tipo, con su localización y tipología", subrayó la concejal socialista Dolores Ovejero, para lamentar que tras frustrarse los intentos de digitalizar la elaboración del citado mapeo, "se va a hacer casi a mano".

Más allá del procedimiento, la edil indicó que el objetivo de la medida debe ser poner coto a la proliferación de este fenómeno para garantizar una "ciudad viva". "No se trata solo de contar cuántos locales se han convertido en viviendas, sino de tomar decisiones urbanísticas responsables y definir qué tipo de barrios queremos: con comercio y hostelería que den vida a las calles o con todos los bajos como pisos o apartamentos turísticos, donde reine el silencio", advirtió.

En su repaso a los asuntos vinculados con el área de Licencias y Vías Públicas, fruto de una exhaustiva labor de fiscalización al equipo de Gobierno, Ovejero abordó también la que denomino como "historia interminable". Se refería así a la concesión de permisos para instalar terrazas, proceso inacabado tras la entrada en vigor de la última normativa en el que aún permanecen atascadas unas 200 solicitudes. "Durante este mes solo se han emitido 15 autorizaciones nuevas y no sabemos por qué cuando hay tantas pendientes, una situación que da lugar a una notable inseguridad jurídica para los hosteleros, por no hablar de las diferencias generadas entre los que sí tienen permiso y los que no", recordaba.

Lamentaba además la concejal la paralización de la instalación del pavimento podotáctil. "El contrato con la empresa adjudicataria está firmado, pero seguimos sin acta de replanteo, ni plan de seguridad y salud, por lo que la fecha de comienzo de la obra sigue en el aire. ¿A qué tenemos que esperar?", se preguntaba, para criticar la respuesta del concejal responsable del área, Juan Manuel Manso, sobre la ordenanza fiscal para el cobro de las terrazas. "Dice que ni sabe nada ni lo quiere saber, que es cosa del área tributaria", apuntó.

No quedaba ahí el rosario de denuncias que trasladó Ovejero, que también instó al equipo de Gobierno a cumplir lo aprobado y poner en marcha el censo de locales vacíos comprometido en 2024 a petición del PSOE "con el objetivo de promover ayudas para su rehabilitación y reactivación comercial". Aseguró además que "nada se sabe" tampoco del contrato destinado a promover ejecuciones subsidiarias de ruinas, que iba a estar dotado con 300.000 euros. Se bloquea así el derribo del edificio de Lejías El Cid, largamente demandado por los vecinos de la zona sur, o el adecentamiento de otros puntos conflictivos. Tampoco se han cumplido, señaló Ovejero, promesas efectuadas, algunas de gran relevancia para los vecinos, como el proyecto de reforma de la plaza de los Castaños, reclamado desde hace tres años.

Criticaba también el incremento desmedido de los reconocimientos extrajudiciales de crédito -pago de facturas por servicios que carecen de contrato- hasta los 8,3 millones, más de un 50% más que el año pasado.

La socialista reprochó además la falta de respuesta sobre la situación del edificio de Cardenal Segura, 21, en estado de ruina, o la gran grúa que figura junto a las obras paradas en las calles Moneda y Almirante Bonifaz, donde, según aseguró, el Ayuntamiento "se escuda en excusas repetidas". "Manso vuelve a decir que siguen pendientes de un Informe de Patrimonio de la Junta. ¿Pero hasta cuándo? Esa copla ya nos la contó el año pasado, todo sigue igual y está claro que nos miente para seguir sin actuar ni tomar decisiones, por lo que hemos pedido que se revise si se está cobrando la ocupación pública al propietario, porque solo faltaría que estén obviando esta obligación, que tampoco sería raro", apostilló.

A tenor del listado de 'faltas', Ovejero concluyó que la gestión del área de Licencias, Servicios y Vías Públicas merece "un suspenso". Acusaba al responsable, Juan Manuel Manso, de “inoperancia” y de generar frustración entre "vecinos y sectores afectados por su mala gestión".