Vox tilda de cínico el aviso de Ayala y reafirma su 'no' a subir las basuras por "coherencia"

Ni un ápice de culpa asoma en las declaraciones de Fernando Martínez-Acitores, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, sobre su rechazo frontal a la subida de la tasa de aguas debatida (y rechazada) hoy en la comisión de Coordinación Tributaria. Sonríe, de hecho, preguntado por la clara advertencia lanzada ayer a ambos grupos de la oposición por la alcaldesa, Cristina Ayala, sobre la "responsabilidad" que tendrán quienes veten la medida ante las posibles sanciones que la Unión Europea pueda imponer a los municipios que incumplan la aplicación de la normativa que, en la práctica, obliga a tan incremento.

"Me parece muy cínico", zanja el concejal, "perplejo" una vez más con las "formas" del equipo de Gobierno, que opta por dar salida "en pleno verano" a una iniciativa de calado "sin contar con el apoyo de nadie". El suyo, por mucho que lo buscara -algo que asegura que no ha ocurrido- no iba a llegar: "Somos los únicos coherentes. En Europa ya votamos en contra, mientras que el PSOE y, sí, también el PP aprobaron la disposición que obliga a subir la tasa. Ya en España el PP se abstuvo, por lo que tampoco se mostró contrario", subrayaba, para reafirmar una postura que ya avanzó en julio, tras conocer las intenciones del equipo de Gobierno.

Añadía que, a tenor de esta circunstancia, "si la alcaldesa no ha sido capaz de lograr un consenso con quien sí está de acuerdo con esta medida ideológica, que es el PSOE, la responsabilidad de lo que ocurra es exclusivamente de ella". Consideraba al respecto que "es el colmo que nos intente echar la culpa de su fracaso".

Sí se abstenía Vox, sin embargo, en los otros dos puntos abordados en la citada comisión referidos a ordenanzas fiscales, tanto en la reducción del IBI planteada por Ayala como una compensación de la fallida subida de las basuras, que les parece "del todo insuficiente, pues somos partidarios de reducirla al mínimo posible", como en la rebaja de las Plusvalías planteada de viva voz en la sesión, con el objetivo de mitigar los efectos de la actualización permanente de los coeficientes. "Nuestra postura es clara: lo que queremos es eliminar este impuesto, de ahí que la medida no cuente con nuestro apoyo", aseveraba Martínez-Acitores, que justificaba su voto por ser en ambos casos "un mal menor".