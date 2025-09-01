Daño inconsciente a las aves silvestres por una red que protegía una huerta en Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

No todo vale para proteger la cosecha de las huertas de la voracidad de los pájaros silvestres que acuden atraídos por los frutos que llegan durante el verano. Una red instalada por encima de una pequeña zona de cultivo, ubicada en el camino Cañada de Villalonquéjar, causó daños a dos aves de la especie verderón común, cuyo nombre científico es Chloris chloris.

Dos gorriones verdes quedaron atrapados y murieron, según informan los agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, que retiraron los ejemplares al Centro de Recuperación de Aves Silvestres de Albillos (CRAS).

El pasado 6 de agosto los policías fueron requeridos por un celador de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que solicitaba colaboración para intervenir en una finca destinada para huerto en donde estaban colocadas unas mallas para proteger a las plantas, que estaban generando daños a la fauna silvestre.

Red instalada para proteger las plantas de una pequeña huerta.ECB

Los agentes y el celador localizaron al propietario de la finca y le pidieron que acudiera al lugar para realizar una inspección en el interior y comprobar si, como se creía, se está causando daños a algún animal.

Un hombre de 73 años se personó de inmediato y facilitó el acceso a esta huerta, colaborando en todo momento con los agentes. Este vecino de Burgos explicó que tenía colocada una red para evitar que la fauna causara daños a su cosecha, pero alegó en su defensa que no tenía ningún ánimo de generar molestias o daño intencionado a ninguna ave silvestre.

Las peores sospechas de los agentes se confirmaron al localizar durante la inspección a dos aves atrapadas y ya fallecidas. La red se cobró la vida de los dos gorriones verdes mencionados.

Los agentes hicieron ver al propietario de las plantas que ese tipo de malla causa graves daños a las aves, principalmente fringílidos, por lo que se retira al instante. Además, le informaron de las responsabilidades que conlleva el incumplimiento de la normativa y las cuantías de las infracciones.

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local recomienda a cualquier persona que instale cerramientos o utilice mallas en zonas cinegéticas, que se informen exhaustivamente sobre la normativa vigente en Castilla y León para que cumplan con las condiciones establecidas para evitar incurrir en infracciones.

Las sanciones económicas pueden oscilar entre los 75 y los 300.000 euros, en función de la importancia del daño a deterioro causado, del grado de participación y beneficio obtenido, de la intencionalidad en la comisión de la infracción y de la reincidencia.

Las infracciones leves están tasadas entre 75 y 2.000 euros, las graves de 2.001 a 50.000, y las muy graves de 50.001 a 300.000 euros.

Búho Cárabo salvado

Más suerte que estos gorriones verdes corrió un ejemplar de búho Cárabo que salió con vida tras impactar contra un vehículo pesado a la altura de Santa María del Campo. Este suceso ocurrió el pasado 5 de agosto. El ave se quedó alojada entre el parachoques y la puerta del conductor, pero consiguió sobrevivir.

Ejemplar de Búho Cárabo salvado.ECB

El transportista dio aviso y ya en Burgos un equipo de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Administrativa con la ayuda de los Bomberos consiguieron liberar al Cárabo, que fue trasladado a continuación al Centro de Recuperación de Aves Silvestres de Albillos para su pronta recuperación.