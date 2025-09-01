La llegada de estorninos a destiempo anticipa el plan especial de limpieza

Una de cal y una de arena. Son capaces de dibujar verdaderas coreografías con sus movimientos sincronizados en el cielo al atardecer, cuando regresan a casa, pero a la vez es tal su impacto en el entorno que eligen como alojamiento temporal a su paso por la ciudad que los vecinos de la zona temen su llegada. Y ya están aquí. Los estorninos han vuelto y una vez más descansan por miles en los árboles del parque Buenavista de Gamonal, para disgusto de los residentes, comerciantes y visitantes que aparcan en la zona.

Porque la belleza de las citadas estampas, que componen al vuelo en bandada como mecanismo de cohesión social, tiene precio: el ruido que emiten por las noches en sus masivos dormideros y la cantidad de excrementos que salpican vehículos, bancos y aceras próximos. La coexistencia se complica.

Los estorninos ya están en Burgos. De nuevo, han elegido el Parque Buenavista como dormidero y sus efectos se hacen notar.TOMÁS ALONSO "Lo único que podemos hacer es minimizar las molestias". El Ayuntamiento, en la parte que le toca, ya se ha puesto manos a la obra y ha dado la orden a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, Urbaser, de activar el plan especial ya previsto para combatir la suciedad de estos pájaros, cuya caza no está permitida por su gran capacidad de ingesta de insectos en periodo de cría, «contra los que no se puede hacer nada, ni capturarlos, ni siquiera ahuyentarlos, pues, aunque sí que cabe la posibilidad (con sistemas de disuasión sonoros), solo supondría trasladar de zona el problema, nada más», explica resignado el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño. «Lo único que podemos hacer es centrarnos en minimizar las molestias: las manchas y los malos olores», añade, sorprendido por lo temprano de la visita este año, un adelanto que achaca en gran medida al cambio climático.

No le falta razón. Sin embargo, no es la única causa. El naturalista y director del Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos, Miguel Ángel Pinto, aclara que además de las modificaciones generales que se aprecian sin duda en esta y otras especies fruto de este fenómeno global, existen condicionantes más locales o puntuales, como la lluviosa primavera en toda Europa, que daba lugar a abundante alimento y aceleraba su ciclo de cría, «lo que provoca que hayan comenzado a bajar a zonas templadas con más antelación».

Los estorninos ya están en Burgos. De nuevo, han elegido el Parque Buenavista como dormidero y sus efectos se hacen notar.TOMÁS ALONSO La zona del centro comercial Camino de la Plata, anterior ubicación. Más allá de los motivos, comparte el estupor del edil el responsable de Urbaser, Jairo García, que estima que, según la experiencia de años anteriores, en esta ocasión los estorninos se han adelantado varias semanas. «Lo habitual es que lleguen en otoño, y ni siquiera a comienzos», indica, buen conocedor de las costumbres de estas aves, pues su presencia obliga a rehacer el reparto de las labores diarias. En concreto, el operativo especial que pone en marcha -y se trasladaba a Buenavista desde los alrededores del centro comercial Camino de la Plata, que era antes el ‘campo base’ de los estorninos- consiste en «limpiezas diarias de la zona afectada a primera hora de la mañana». Además, «cada dos o tres semanas solicitamos la retirada de vehículos para poder actuar a fondo también en la calzada y los aparcamientos».

Los estorninos ya están en Burgos. De nuevo, han elegido el Parque Buenavista como dormidero y sus efectos se hacen notar.TOMÁS ALONSO Un equipo de cuatro operarios para limpiar el rastro de los estorninos. Este dispositivo «supone reorganizar turnos y recursos humanos y materiales». El equipo que cada día se encarga de esta labor específica lo integran cuatro operarios y los productos empleados son biodegradables, iguales a los que se emplean en el resto de la ciudad. «Es suciedad como la de otros lugares, no requiere un tratamiento especial, más allá de la retirada diaria, dada la gran cantidad que se acumula», precisa García.

Con los coches, sin embargo, «no podemos hacer nada», señala el concejal Carlos Niño, preocupado en particular por algunos posiblemente abandonados, dado el estado, que acumulan una cantidad ingente de suciedad y brindan una mala imagen de la zona.

Los estorninos ya están en Burgos. De nuevo, han elegido el Parque Buenavista como dormidero y sus efectos ya se hacen notar.TOMÁS ALONSO El dispositivo especial durará al menos dos meses La previsión por parte de Urbaser es mantener el refuerzo durante al menos los próximos dos meses, aunque dependerá de los movimientos de las aves.

Pinto, por su parte, coincide con el cálculo: «Es, efectivamente, el tiempo que suele prolongarse el ‘pico’ de estorninos». Mientras tanto, «toca gestionar su presencia de la manera menos traumática posible», opina, en la línea de lo expresado por el edil. «Aunque resulten molestos en entornos urbanos, cumplen un papel ecológico importante» en el control de plagas, apunta, para detallar que la elección de sus dormideros no es casual. Y Buenavista cumple con todos los requisitos.

