El Ayuntamiento de Burgos arrancará en septiembre el segundo plan de choque de limpieza de la ciudad

La limpieza de las calles es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía burgalesa.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Tener una ciudad limpia y saludable. Ese es el objetivo del segundo plan de choque de limpieza que el Ayuntamiento de Burgos pondrá en marcha el próximo mes de septiembre. Así lo avanzó el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño.

La campaña dará comienzo el 1 de septiembre y tendrá una duración estimada de 3 meses, tiempo en el cual también se compatibilizarán en caso necesario las tareas de limpieza y recogida de hoja, incorporando al servicio una barredora de calzadas y un vehículo dotado con aspirador de hojas.

«La duración estimada en cada zona puede ser variable en función de las necesidades de cada uno de los barrios, por eso se indicará semanalmente la zona de trabajo para la siguiente semana», señaló el concejal popular.

Estas necesidades englobarán servicios tales como «la eliminación de malas hierbas, eliminación de pintadas, eliminación de manchas en los suelos, barrido de aceras y calzadas, limpieza de alcorques, recogida de residuos abandonados, etc», apunta el responsable del área.

Las tareas serán «repartidas en los tres turnos del servicio». El desbroce, soplado, barrido y limpieza de pintadas se llevarán a cabo en el turno de mañana; el fregado y lavado de aceras en el turno de tarde y el baldeo mixto en el turno de noche.

Por zonas, la limpieza se desarrolla en la calle Madrid y calle San Pablo hasta calle El Carmen; calle El Carmen hasta Cellophane; calle San Pedro y San Felices; calle Alfareros, Parque Europa y calle Pisones; calle San Julián hasta calle Calvario; El Crucero hasta calle Progreso y calle Molinillo; calle Molinillo hasta calle San Pedro Cardeña; Vadillos; avenida Reyes Católicos y avenida del Cid hasta avenida Cantabria; avenida Reyes Católicos, avenida La Paz y avenida Cantabria; avenida La Paz, avenida Arlanzón y avenida Cantabria.

El recorrido continuará por Plan Jerez y barriada de Los Ríos; barrio de G3; Río Vena, calle Vitoria y Santa Bárbara;barriada Militar y zona Plantío; calle Santiago, Avenida Constitución y Bulevar; Gamonal; G9; calle Santa Bárbara y Esteban Sáez Alvarado; Carretera Poza; San Cristóbal y Villímar; zona S3 y S4; barrios de Cortes, Ventilla y Castañares; barrios de Villafría, Cótar, Villagonzalo Arenasy Villalonquéjar; Castellana y Parralillos; Universidades y barriada San Juan Bautista; Fuentecillas y San Pedro de la Fuente; Paseo de los Cubos, La Isla y zona centro y por último casco histórico.

«En 2023, desarrollamos el primer plan de choque de limpieza de la ciudad, mientras que en 2024 se realizó un refuerzo en algunos barrios y en 2025 volvemos con un nuevo plan de choque para conseguir la ciudad limpia y saludable que perseguimos», apunta el concejal.

LIMPIEZA GRAFITIS

Por otra parte, y de forma paralela, se llevará a cabo «la limpieza de pinturas vandálicas integrada en el Plan de Grafitis de la ciudad». En este sentido, el concejal de Medio Ambiente señaló que «a pesar de haber mantenido diversas reuniones con asociaciones, entidades y administradores de fincas, no se han conseguido todas las autorizaciones para desarrollar la limpieza de pintadas vandálicas en algunas zonas privadas».

«Necesitamos su colaboración para llevar a cabo esta limpieza de grafitis», recordó el edil, quien avanzó que «de no conseguirlo y dependiendo del grado de suciedad de la zona se actuará de oficio».

A este tenor, Niño recordó que el Plan de Grafitis «es un plan a medio y largo plazo y se desarrolla de la mano de la unidad de Policía medioambiental» con la que «se ha creado un base de datos con el objetivo de acabar con este problema en la ciudad».

A ambos planes se sumará «en breve» el Plan de Embellecimiento de la ciudad, del que «ya hemos dado los primeros pasos» y que «supondrá un antes y un después para la ciudad».

NUEVA SANCIÓN A URBASER

Por otra parte, el concejal señaló que el Ayuntamiento de Burgos sancionará de nuevo a Urbaser, empresa encargada de la limpieza de la ciudad, por «incumplimiento el contrato». Niño detalló que la sanción, que rondará entre los 12.000 y los 15.000 euros, responde a que a lo largo del mes de julio «no se realizaron numerosas labores de limpieza en la ciudad, lo que ha supuesto una mala imagen de la misma».

«No estamos disconformes con el funcionamiento de la empresa de limpieza, pero estamos atentos al cumplimiento del contrato y en este caso no se ha cumplido, de ahí la apertura del expediente sancionador», añadía el concejal.

PASEO SIERRA DE ATAPUERCA

Preguntado por el estado del pavimento del Paseo Sierra de Atapuerca tras la celebración de la feria de tapas de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2025, el concejal reconoció que «la porosidad de la piedra es un problema» y aseguró que «se han realizado diversas acciones de limpieza en la zona» para eliminar las manchas provocadas por las casetas.

Además, «en la zona tenemos un problema de óxido en determinadas partes del paseo que tenemos que solucionar», añadió.

NUEVO PLAN SILVÍCOLA

Por otra parte, Niño recordó que a partir del mes de octubre el Ayuntamiento de Burgos llevará a cabo un nuevo tratamiento silvícola en el que «se desbrozará de una forma más intensa el cerro de San Miguel y Fuente Blancas». El plan, en principio bianual, «se ejecutará en un año y se extenderá por todo el cinturón verde de la ciudad».