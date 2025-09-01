Niño llama a la "colaboración ciudadana" para lograr una ciudad más limpia

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, quiso aprovechar el pistoletazo de salida del plan de choque de limpieza para hacer un llamamiento a la "colaboración ciudadana", de tal forma que "entre todos" Burgos pueda tener un aspecto óptimo, en definitiva, "dar un salto de calidad" en este ámbito.

En concreto, al tiempo que Urbaser se emplea a fondo en los barrios, el Ayuntamiento pondrá en marcha dos campañas informativas para concienciar sobre el uso adecuado de los contenedores y dar a conocer el servicio gratuito de recogida de muebles y enseres. "Solo hay que llamar y avisar de que se va a depositar y la empresa pasa a retirarlo. Es así de sencillo", destacaba el edil, para detallar que unas pegatinas en las islas de reciclaje de la ciudad recordarán el procedimiento a seguir, con el propósito de minimizar el abandono de residuos voluminosos generados en el ámbito doméstico en estos puntos.

El segundo aspecto en el que Medio Ambiente quiere hacer hincapié es en la limpieza de grafitis. Al respecto, tanto Niño como el gerente de Urbaser en Burgos, Rubén Marañón, insistían en la importancia de que los propietarios de los inmuebles afeados por pintadas autoricen a la empresa adjudicataria del servicio a su eliminación. La intención es trasladar esta opción a través de carteles a las comunidades de vecinos y los comercios de la ciudad para que las actuaciones sean ágiles y efectivas. "Sin el permiso expreso, no se puede intervenir en espacios privados. Actuar en bloque es fundamental para que la sensación de limpieza sea real y duradera. Si limpiamos unos edificios y otros no, el resultado no es el mismo", subrayó el responsable de la empresa.

Estos llamamientos protagonizaron el inicio de la campaña de refuerzo extraordinario de las labores de adecentamiento urbano -en la calle Madrid, a la altura de la plaza Vega- que desde hoy se suma al trabajo diario de mantenimiento. La idea es baldear y limpiar intensivamente toda la ciudad durante al menos tres meses. La iniciativa se extenderá progresivamente a todos los barrios y se adaptará "a sus necesidades concretas", precisó Marañón, para aseverar que los operarios estarán el tiempo que sea preciso en cada zona, ya que el plazo previsto para llevar a cabo este plan es orientativo y podrá prolongarse.

Niño recordó que no es la primera vez que se pone en marcha un dispositivo de este tipo, pues al inicio del mandato ya se realizó un esfuerzo especial de limpieza y, el año pasado, otro centrado en barrios concretos. La diferencia en esta ocasión, apuntó, radica en la intención de abarcar toda la ciudad con una actuación intensiva y coordinada.

Diez trabajadores (seis peones, tres especialistas y un conductor) integran el dispositivo encargado de este refuerzo, número que también podría incrementarse si la ejecución de las labores previstas así lo requiere. Al hilo, Marañón insistió en la flexibilidad de las actuaciones, pensadas para afrontar distintos problemas, en función de las ubicaciones. "En el centro, por ejemplo, la prioridad serán las pintadas, mientras que en barrios del extrarradio se prestará más atención a la eliminación de hierbas", señalaba Marañón.

Abordar las dos circunstancias mencionadas como ejemplo exigirá además la coordinación con diferentes áreas municipales, como Seguridad Ciudadana, Obras y Servicios. El concejal de Medio Ambiente explicó que la limpieza de grafitis debe ir acompañada de vigilancia para evitar que las paredes recién saneadas vuelvan a ser pintadas en pocos días. Del mismo modo, la retirada de hierbas podría completarse con el sellado de juntas y baldosas para evitar su reaparición.

En este caso concreto, se exploran novedosas opciones eficaces para acabar con estas 'irrupciones' vegetales no deseadas. "Dada la limitación del uso de herbicidas, estas hierbas se limpian de forma manual principalmente, pero sin poder eliminar la raíz nos vemos obligados a actuar una y otra vez sobre la misma zona porque la naturaleza se abre paso", reconoce el gerente de Urbaser, que celebra la implicación de Obras en esta lucha "para que no sea una batalla perdida".

Sobre la suciedad acumulada en el pavimento del paseo Sierra de Atapuerca, frente al Museo de la Evolución Humana, Niño avanzó que esta misma semana comenzará a actuarse en la zona con un nuevo producto que, esperan, surta efecto y acabe con los restos de grasa y óxido que se resisten y afean este espacio tan céntrico.