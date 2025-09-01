Herida la pasajera de un bus urbano en Burgos tras chocar con un coche

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Apenas una hora después de la colisión entre un autobús urbano y un turismo en Miranda de Ebro, este lunes tenía lugar un accidente de similares características en Burgos capital. El siniestro, en este caso, se saldó con una mujer de 23 años herida.

Según fuentes del 112, la colisión se produjo a las 13:23 horas en el número 104 de la calle Condesa Mencía, en el barrio del G-3. Después de recibir el aviso, se movilizó a la Policía Nacional y Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la pasajera que sufrió daños a raíz del impacto.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a la joven, que presentaba un leve dolor en el cuello.