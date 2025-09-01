Una mujer y el conductor de un autobús urbano, atendidos tras una colisión en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 70 años y el conductor de un autobús urbano de Miranda han tenido que ser atendidos por las asistencias médicas tras una colisión entre un autobús urbano y un turismo registrada este mediodía en la Carretera de Orón, a la altura de la residencia de mayores "Ciudad de Miranda".

El suceso se ha producido a las 12:28 horas y debido al impacto la pasajera ha sufrido un golpe en una pierna, mientras que el conductor, un hombre de 55 años, presentaba dolor en la zona del cuello, motivo por el que se solicitó asistencia sanitaria.

Al lugar del accidente se desplazaron unidades de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, además de una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que se encargó de valorar y atender a los dos afectados.

No ha sido necesario realizar traslados de urgencia ni se ha informado de más personas heridas. Los agentes recabaron datos en el lugar para esclarecer las circunstancias del accidente.