ForoBurgos pone el foco en la salud mental, factor "clave" para sostener empresas competitivas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La nueva edición de ForoBurgos pondrá el foco en la salud mental, con el propósito de evidenciar la importancia de cuidar este aspecto para sostener empresas competitivas. La jornada, que se celebrará el próximo 2 de octubre en Cultural Cordón, abordará el "liderazgo consciente como aliado para el negocio en tiempos de transformación".

El director general de Fundación Caja de Burgos, entidad promotora de la iniciativa, Rafael Barbero, aseveró que la elección del tema a tratar "no es casual". Responde, indicó, a la "extraordinaria respuesta" que obtuvo el año pasado la programación específica diseñada para abordar "este reto sanitario y social desde múltiples puntos de vista, a través de más de 100 actividades". Tal reacción evidenció que la salud mental ha de considerarse un eje estratégico que "debe formar parte del debate empresarial actual". Dicho y hecho.

Barbero apuntaló esta necesidad con datos llamativos sobre el impacto laboral en el equilibrio emocional, y viceversa. "Un estudio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo revela que el 55% de los trabajadores españoles percibe que su salud mental se ha visto afectada por el estrés laboral. El 45% de ellos considera que las empresas no implementan suficientes medidas para protegerla. En Castilla y León, el estrés y la ansiedad son las principales causas de baja laboral, representando más del 40% de las incapacidades temporales. Y en Burgos, las ausencias laborales relacionadas con la salud mental han aumentado un 20% en los últimos cinco años, afectando especialmente a los sectores industriales y de servicios", enumeró, para incidir en que dedicar Foro Burgos a tal realidad era casi obligado.

"En la Fundación Caja de Burgos asumimos la responsabilidad de proponer temas que ayuden a las empresas a adaptarse a los tiempos, a anticipar cambios y a transformar su cultura organizativa desde la profundidad y con visión de futuro", añadía Barbero. Para lograr tan ambiciosa meta contarán en esta jornada con "expertos de primer nivel, con experiencias inspiradoras y con herramientas que enriquecerán el debate y contribuirán a generar un impacto real".

En concreto, la psicóloga Laura Rojas-Marcos, el economista Daniel Lacalle y el presidente de Aciturri y de la propia Fundación Caja de Burgos, Ginés Clemente, jalonan el programa que se desarrollará entre las 16.30 y las 20 horas, salpicado de espacios para networking "muy bien valorados" por los habituales de ForoBurgos.

Clemente reflexionará sobre su trayectoria como líder empresarial y compartirá su visión sobre el papel del liderazgo humano en tiempos de incertidumbre. "Abordará temas tan relevantes como el cuidado de los equipos y la salud mental en entornos industriales, la diversidad y la inclusión en sectores tradicionalmente homogéneos o cómo gestionar personas cuando el contexto económico y social cambia a gran velocidad", detalló Barbero, que también avanzó que será una intervención "honesta, con ejemplos concretos".

El responsable de Dinamismo Empresarial de Fundación Caja de Burgos, Javier Cuasante, desmenuzó los méritos de los dos ponentes invitados. De Rojas-Marcos Rojas, doctora en Psicología Clínica, psicoterapeuta, investigadora y escritora, recalcó que desde 2015 es considerada una de las 100 mujeres líderes más influyentes de España. Su charla, 'Cuidar la mente para cuidar el negocio', "se centrará en herramientas para gestionar el estrés y la salud mental en el entorno profesional", anticipó.

Por su parte, el doctor en Economía y asesor internacional Daniel Lacalle, uno de los expertos del sector más reconocidos de España, analizará en 'Claves económicas para navegar la incertidumbre' la coyuntura actual y las tendencias globales. Las inscripciones para ForoBurgos 2025, con aforo limitado, ya pueden formalizarse en la página web www.cajadeburgos.com/foroburgos