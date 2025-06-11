Cinco consejos prácticos para ayudar a una persona con problemas de salud mental

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Todos en un momento de la vida nos hemos visto en la tesitura de tener que ayudar a una persona cercana que atraviesa un mal momento. Hoy hablamos con dos expertas que despejan todas las dudas: Cristina Muñoz Ribate y Eva Fernández, de Salud Mental Aranda.

Primera recomendación: infórmate

Lo primero, aseguran, es informarse para comprender lo que le está pasando. “Cuando te informas sobre el trastorno o la situación que está viviendo la persona, puedes tener más empatía, apoyar mejor y evitar juzgar o minimizar su experiencia”, aconseja la psicóloga de Salud Mental Aranda, Cristina Muñoz Ribate.

Segundo consejo: respetar sus tiempos

Cada persona tiene su propio ritmo de recuperación y de gestión emocional. “No se puede forzar a nadie a que ‘vaya más rápido’ o a que ‘ya esté bien’. En este sentido, es clave no presionar, no exigir mejoras inmediatas y tener paciencia”.

Frases que nunca deberías decir...

A la hora de apoyar a un ser querido, es primordial evitar frases como ‘no pasa nada’, ‘ya verás cómo se te pasa rápido’ o el tan manido ‘el tiempo todo lo cura’. “Aunque sea con buena intención, usamos frases que pueden hacer que la otra persona se sienta incomprendida”, puntualiza.

Mejor estas:

En su lugar, es mejor optar por frases como ‘Estoy aquí para cuando me necesites’, ‘Respeto cómo te sientes’ y ‘Tómate tu tiempo, no tengas prisa’. “No se trata de decir ‘cuenta conmigo’, sino de demostrarlo, buscando información o recursos de ayuda, acompañando a la persona si quiere buscar ayuda profesional y escuchándola sin juzgar”.

Normaliza y equilibra

Para ayudar, es imprescindible, concluye, normalizar la ayuda profesional, así como animar, sin obligar, a que la persona afectada acuda a un profesional. “La salud mental, igual que la salud física, necesita atención especializada. Hay que estar presentes, pero sin invadir, porque apoyar no significa controlar. Es importante encontrar un equilibrio entre estar atentos y dar espacio”.