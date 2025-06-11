Cinco consejos prácticos para ayudar a una persona con problemas de salud mental
Estas son las frases que sí debes decir (y las que no)
Todos en un momento de la vida nos hemos visto en la tesitura de tener que ayudar a una persona cercana que atraviesa un mal momento. Hoy hablamos con dos expertas que despejan todas las dudas: Cristina Muñoz Ribate y Eva Fernández, de Salud Mental Aranda.
Primera recomendación: infórmate
Lo primero, aseguran, es informarse para comprender lo que le está pasando. “Cuando te informas sobre el trastorno o la situación que está viviendo la persona, puedes tener más empatía, apoyar mejor y evitar juzgar o minimizar su experiencia”, aconseja la psicóloga de Salud Mental Aranda, Cristina Muñoz Ribate.
Segundo consejo: respetar sus tiempos
Cada persona tiene su propio ritmo de recuperación y de gestión emocional. “No se puede forzar a nadie a que ‘vaya más rápido’ o a que ‘ya esté bien’. En este sentido, es clave no presionar, no exigir mejoras inmediatas y tener paciencia”.
Frases que nunca deberías decir...
A la hora de apoyar a un ser querido, es primordial evitar frases como ‘no pasa nada’, ‘ya verás cómo se te pasa rápido’ o el tan manido ‘el tiempo todo lo cura’. “Aunque sea con buena intención, usamos frases que pueden hacer que la otra persona se sienta incomprendida”, puntualiza.
Mejor estas:
En su lugar, es mejor optar por frases como ‘Estoy aquí para cuando me necesites’, ‘Respeto cómo te sientes’ y ‘Tómate tu tiempo, no tengas prisa’. “No se trata de decir ‘cuenta conmigo’, sino de demostrarlo, buscando información o recursos de ayuda, acompañando a la persona si quiere buscar ayuda profesional y escuchándola sin juzgar”.
Normaliza y equilibra
Para ayudar, es imprescindible, concluye, normalizar la ayuda profesional, así como animar, sin obligar, a que la persona afectada acuda a un profesional. “La salud mental, igual que la salud física, necesita atención especializada. Hay que estar presentes, pero sin invadir, porque apoyar no significa controlar. Es importante encontrar un equilibrio entre estar atentos y dar espacio”.