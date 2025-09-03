El PSOE propondrá crear un carril bici en la mediana de la calle Juan Ramón Jimenez

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista propondrá en el Pleno municipal dar continuidad al carril bici en la calle Juan Ramón Jiménez. Así lo avanzó el concejal del PSOE, Josué Temiño, quien apuntó que la propuesta persigue «cerrar la malla ciclista de la ciudad». La zona «tiene serias dificultades de interconexión y hay que seguir dando pasos en este sentido».

Los socialistas proponen crear el carril bici en la mediana de la vía. «Hasta hace nada por esta calle discurría un carril bici por la acera, pero de esta forma, el carril no afectaría ni a la movilidad ni a las plazas de aparcamiento», apuntó el concejal socialista. Además, «en la zona habría que ordenar el tráfico, así como mejorar la entrada al polígono y a las calles aledañas».

Para Temiño, se trata de «una actuación urgente y decidida para mejorar la convivencia de peatones, ciclistas y conductores» y «daría continuidad a los pasos iniciados en el anterior mandato en cuanto a la mejora de las vías ciclistas de la ciudad».

Además, los socialistas sumarán a su propuesta «dar respuesta» a un proyecto «muy demandado por los vecinos de Gamonal». Se trata de la creación de una glorieta proyectada entre las calles Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca.