El almirante Bonifaz a punto de regresar al mar en la fragata F-111, la nueva joya naval española

La Armada Española está a punto de vivir un episodio crucial en la renovación de su flota con la botadura de la fragata F-111 ‘Almirante Bonifaz’, prevista para el próximo 11 de septiembre en el astillero de Navantia en Ferrol. Será el primer buque de la nueva serie F-110 en tocar el agua y lo hará con una carga simbólica, operativa e industrial que trasciende lo habitual en este tipo de ceremonias, en la que la Reina doña Sofía ejercerá previsiblemente como madrina.

La flamante nueva fragata proyecta hacia el futuro a la Armada española dando protagonismo a la memoria de una figura histórica vinculada con la génesis de la Armada, el almirante Ramón Bonifaz, marino burgalés.

La costumbre es que el primer buque de cada clase dé nombre a la totalidad de navíos de su estirpe, por lo que todas las fragatas de la serie F-110 pertenecerán a la clase Bonifaz. La F-111 es la primera, pero los trabajos de las F-112 y F-113 ya están muy avanzados.

Con la botadura de la F-111 'Bonifaz' se inicia la fase de trabajos a flote de un buque que incorpora tecnologías inéditas en la construcción naval española. Desde su diseño hasta su sistema de combate, la ‘Bonifaz’ ha sido concebida como una fragata inteligente, con capacidades reforzadas en guerra antisubmarina y una arquitectura que responde a las nuevas exigencias de los entornos marítimos de alta complejidad. Su entrada en escena supone también el inicio de una transición que afectará al núcleo operativo de la Armada durante las próximas décadas.

retrato histórico de Ramón Bonifaz, primer almirante de Castilla.ECB

El burgalés Ramón Bonifaz, primer almirante de Castilla

El buque que ahora se alista para abandonar la grada recibe su nombre en honor a Ramón de Bonifaz, primer almirante de Castilla y figura central en la conquista de Sevilla en el siglo XIII. Este noble y marino burgalés, con experiencia en el comercio atlántico y el mando militar, fue quien rompió la línea de defensa fluvial que protegía la ciudad y permitió su toma definitiva por parte del ejército de Fernando III.

La elección de su nombre para una fragata de nueva generación va más allá de una evocación histórica y permitirá vincular los orígenes medievales de la Armada con su presente tecnológico. Para la ciudad de Burgos, representa además una conexión directa con uno de los principales programas de defensa de la patria. La tradición marítima castellana, a menudo eclipsada por la imagen costera de la Armada, encuentra aquí una reafirmación explícita.

Una nueva generación de fragatas

El programa F-110 marca un punto de inflexión en la construcción naval de superficie en España. Autorizado en 2019 como un plan especial de modernización, su objetivo es dotar a la Armada de una nueva generación de fragatas con un perfil claramente definido en la lucha antisubmarina, sin renunciar a capacidades versátiles en el resto de ámbitos operativos.

La especialización de estas unidades responde a la necesidad de cubrir un vacío que había dejado la paulatina retirada de las fragatas F-80.

Maqueta de la F-111 Bonifaz. NAVANTIA

Con una inversión superior a los 4.300 millones de euros, el programa tiene también una dimensión industrial de primer orden. Durante los próximos diez años movilizará a más de 500 empresas y sostendrá alrededor de 9.000 empleos, entre puestos directos, indirectos e inducidos. Este efecto multiplicador refuerza la base tecnológica nacional y contribuye a consolidar la autonomía estratégica del país en el ámbito de la defensa.

Tres años de fabricación en el astillero

La fabricación de la F-111 comenzó en abril de 2022 con el corte de la primera pieza de acero. Más de un año después, en agosto de 2023, se celebró la puesta de quilla, una ceremonia tradicional que marca el inicio visible del ensamblaje estructural. Desde entonces, la evolución del montaje ha seguido el calendario con regularidad. A principios de 2025, ya se había completado más del 85 % de los bloques que conforman su estructura.

Trabajadores del astillero de Navantia ‘Ría de Ferrol’ donde se está fabricando la fragata F-111 'Bonifaz'.DEFENSA

Este ritmo, lejos de ser excepcional, refleja un proceso bien organizado. La experiencia previa de Navantia con la clase F-100, así como la incorporación de tecnologías propias de la industria 4.0, han permitido reducir incertidumbres y mantener los plazos. El horizonte de entrega para esta primera unidad se sitúa en 2028. A partir de ahí, las siguientes fragatas de la serie irán entrando en servicio con una cadencia anual, hasta completar las cinco previstas en el programa.