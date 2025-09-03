50 citas culturales para arrancar el curso con mucho arte

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

50 excusas para agarrar la rebequita, por si acaso, y lanzarse a disfrutar a cielo descubierto. 50 ocasiones para compartir el éxtasis de entregarse a la cultura. 50 citas para arrancar el curso que llega, inexorable, con mucho arte. De ello se encargan 16 espectáculos, los que integran el programa del Festival EnClave de Calle, que, a sus 24, luce lozano y presume en esta ocasión de significar "un paso enorme" hacia la meta que Burgos vislumbra en 2031, cuando aspira a ejercer como Capital Europea de un ámbito que bullirá con especial fervor entre el 11 y el 14 de septiembre. No en vano, la propuesta mencionada abarrota la agenda de teatro, circo y humor.

De dar cuenta del contenido en detalle se encargaba el nuevo responsable de Festejos, César Barriada, que ya avanzó a mediados de agosto el que será el acto central: la construcción colectiva de una réplica de la Catedral con ladrillos de cartón en pleno paseo Sierra de Atapuerca. El 11 arrancará la 'obra' con el artista galo Olivier Grossetête, experto en monumentos efímeros, como capataz. A sus órdenes han trabajado ya los voluntarios que llevan semanas elaborando las piezas con el cartón cedido por la firma Smurfit Westrock y se pondrán desde el citado jueves, a las 19 horas, todos los interesados, burgaleses y visitantes, en formar parte de la performance que culminará el domingo (13 horas) con la también anunciada 'Deconstrucción'. Ese día "podremos pisotearla y saltar sobre ella para derribarla", indicaba el concejal, para asegurar, no obstante, que el material resultante se reciclará.

Será esta propuesta la primera de las tres que, por primera vez y como guiño a la carrera hacia 2031, integrarán los elementos Patrimonio de la Humanidad que atesora la ciudad. Dos compañías locales se encargarán el sábado 13 de poner el foco en el Camino de Santiago y en los yacimientos de Atapuerca: Bambalúa representará '¡Peregrinos!' en doble función itinerante por el centro y Arawake paseará a su enorme marioneta preNeandertal, 'Homo curiositatis', por los alrededores del Museo de la Evolución Humana.

Junto a estas dos citadas, otras cuatro formaciones de la tierra subrayan el marcado acento burgalés del evento, según indicó el edil y consta en la presentación de la nueva edición.

Así, La Sonrisa estrenará la versión de calle de 'Chiflados', montaje en el que la veterana formación crea desde el humor un peculiar centro de investigación abierto a todos los públicos el viernes 12 en los Cuatro Reyes (18.30 horas). Marta Luna recreará el sábado (19 horas) en idéntico enclave 'Las aventuras de Sabina', narradas entre acrobacias, malabares, equilibrios y humor a bordo de un barco. De los más pequeños se encargará Brama Teatro con 'Circorral', propuesta de clown musical recomendada para niños a partir de 6 meses hasta los 5 años, que sitúa el origen del circo en el intento de dos gallinas de escapar del lobo. Habrá seis pases, tres el sábado y tres el domingo, en el paseo Marceliano Santa María. Completa el equipo local Jean Philippe Kikolas el domingo 14 (19 horas) con 'Sin remite', montaje que cumple 15 años y conjuga circo, comedia e interacción.

Grandes figuras cuajan también la escuadra visitante. Tres propuestas llegan de Cataluña. La compañía Manolo Alcántara desembarcará en la plaza de Santa María, los días 12 y 13, con 'Maña', propuesta en la que el artista, en su condición de «artesano» de circo, construirá un arco gigante con cajas y métodos tradicionales. Galardonados con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020, La Baldufa, representará 'Bye, bye, Confetti' en cuatro funciones el sábado y el domingo, un montaje de clown en el que tres payasos buscan un nuevo líder tras llorar la pérdida de Confetti. Por último, Roi Borrallas interpretará 'Solo' para adentrarse en la intimidad del artista y conocer sus ilusiones y miedos, una mezcla de clown y teatro de objetos premiada en diferentes certámenes que contará con dos funciones los días 12 y 13.

Al hilo, Barriada recalcó que si algo caracteriza la programación del EnClave de Calle es el extenso palmarés que suman los participantes.

Circo Ronaldo narra el recuentro de un padre y un hijo en 'Sono io'.ECB

La guinda a tan suculento pastel cultural la pondrá El Circo Ronaldo, una compañía de origen belga que recala en Burgos para estrenar 'Sono io'. Instalará su carpa con tal fin por primera vez en España y en ella contará un emotivo intento de reencuentro entre un padre y un hijo a través de la música y trucos de circo.

La prestigiosa compañía nacía en 1842 y la formación actual es la séptima generación que la sostiene. Aguardará al público en los jardines del Palacio de la Isla el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre a las 21 horas y el domingo 14 de septiembre a las 20 horas. A diferencia de la mayoría de los eventos del festival, este es uno de los pocos que requiere comprar entrada, con un precio de 15 euros.