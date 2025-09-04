Vista de la malla metálica que está cambiando la fisonomía del Castillo de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La experiencia inmersiva del Castillo de Burgos costará 153.000 euros. Así lo avanzó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea ballesteros, quien señaló que «ya ha sido adjudicado el contrato para la producción audiovisual». Correrá a cargo de la empresa Omni Comunicación y la firma tendrá un plazo de seis meses para su puesta en marcha.

La propuesta inmersiva promete complementar la visita al histórico monumento, ofreciendo a los visitantes una perspectiva innovadora y tecnológicamente avanzada sobre su historia y patrimonio.

Precisamente sobre las obras de renovación del espacio, Ballesteros confirmó que finalizarán este mes de septiembre y que a partir de ese momento los burgaleses y los turistas van a poder visitar el nuevo Castillo de Burgos y conocer en primera persona el resultado de la actuación.

Con un coste de 2,3 millones de euros, los trabajos se han centrado en la recuperación de la entrada original, así como en la consolidación de diversos elementos y la construcción de dos nuevos espacios que se destinarán a los recursos de musealización.

La finalización de las obras se ha ido retrasando con motivo de vicisitudes en las actuaciones relacionadas con la instalación de la malla metálica que recrea los volúmenes del castillo medieval.