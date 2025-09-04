AJE Burgos y la Universidad Isabel I renuevan su apuesta por la formación continua de los empresarios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE) ha renovado su convenio de colaboración con la Universidad Isabel I con el objetivo de seguir impulsando el talento emprendedor y reforzar la formación de los jóvenes empresarios de la provincia. El acuerdo, rubricado por el rector Alberto Gómez Barahona y la presidenta de AJE Burgos, Lucía Echevarrieta, consolida una alianza iniciada hace cuatro años y que se prolongará, al menos, hasta 2027.

Durante la firma, celebrada en la sede de la universidad, Gómez Barahona reivindicó el papel del emprendedor en la sociedad actual al asegurar que “el empresario es un pequeño héroe”, y añadió que apostar por la innovación y arriesgar recursos personales “es un acto de valentía y de confianza en uno mismo”.

El rector remarcó la sintonía entre ambas instituciones al recordar que “nuestra universidad no consume ni un solo euro de recursos públicos; todo lo que hacemos es gracias a nuestro propio esfuerzo”. Esa independencia, afirmó, es un rasgo común con AJE y fortalece su relación. En un contexto de cambio tecnológico acelerado, insistió también en la necesidad de la formación continua. “Si el mundo cambia, tenemos que interpretarlo y formarnos para entenderlo. Aquí los jóvenes empresarios están en su casa”.

Lucía Echevarrieta, por su parte, agradeció la continuidad del convenio y puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan los jóvenes emprendedores, especialmente por la falta de respaldo institucional. “Muchas veces carecemos del apoyo del Estado o de las administraciones, y por eso es fundamental que instituciones como la Universidad Isabel I estén a nuestro lado”, explicó.

El nuevo convenio establece condiciones preferentes de matrícula para los socios de AJE, así como para empleados y familiares de primer grado, con descuentos del 20% en titulaciones oficiales durante el curso académico 2025-2026. Como parte de esta colaboración, la Universidad Isabel I volverá a patrocinar el Premio Joven Empresario de Burgos, con la concesión de una beca completa en el Máster Universitario Oficial en Marketing Digital, valorada en 4.200 euros, al ganador del galardón.

Sobre este evento, Echevarrieta lo definió como “nuestro gran día, el gran evento del año”, y subrayó que contar con el apoyo de la universidad “abre la puerta a la formación de calidad en un ámbito tan necesario como el marketing digital”. También expresó su confianza en que la colaboración siga creciendo, ya que ambas entidades llevan “ya cuatro años de colaboración y confiamos en que continúe, porque es una alianza muy buena que permite que nuestros asociados sigan formándose y creciendo”.

La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de agosto de 2027. Una Comisión de Seguimiento se encargará de evaluar las acciones conjuntas y proponer nuevas líneas de colaboración, reforzando así el compromiso de ambas entidades con la formación, la innovación y el desarrollo empresarial en Burgos.