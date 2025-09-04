La cúpula de FAE niega todas las acusaciones de Hernando y le acusa de rozar la calumnia y la injuria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El órdago desplegado por el candidato ‘outsider’ a la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Andrés Hernando, motivó ayer la celebración de una reunión de urgencia del Comité Ejecutivo de la patronal burgalesa para salir al paso de las acusaciones del también presidente de la Federación del Metal, que señala a la actual directiva de maniobrar para controlar el proceso electoral en su perjuicio.

La respuesta del máximo órgano de dirección de FAE ha sido la presible, pero, más allá de negar y desmentir todos los reproches de Andrés Hernando, el Comité Ejecutivo arropó expresamente a la secretaria general de FAE, Emiliana Molero, por las acusaciones de Hernando. Es más, se ratifican en que Molero seguirá controlando el proceso electoral en su condición de secretaria general de la institución. Hernando, por su parte, le reprocha haber escrito a la representante de Desmasa en Femebur para comunicarle que no podrá votar en las elecciones ya que, según FAE, su puesto corresponde al candidato a la reelección, Miguel Ángel Benavente.

Hernando tildó esta maniobra para dejar fuera de la votación a una persona d esu total confianza como «robo». Un calificativo que ha soliviantado al comité ejecutivo de FAE, que considera que «la imputación a la secretaria general de la organización de actos ilícitos, tales como ‘robo’ o ‘manipulación’ de documentos y censos, constituye una imputación grave de hechos falsos, que podría ser considerada calumniosa e injuriosa», según manifestaron al término de su reunión de urgencia.

FAE «rechaza categóricamente» las afirmaciones de que se haya producido algún “robo” de representación de FEMEBUR o de manipulación de censos y remarca que «todos los nombramientos y decisiones aprobados por el Comité Ejecutivo del pasado 2 de septiembre se han realizado de acuerdo con los estatutos vigentes», que se han respetado «estrictamente los procedimientos legales y estatutarios y con el aval de un informe jurídico de un despacho de abogados externo e independiente», que, según detalla el comité ejecutivo «considera competente a este órgano de la Confederación para adoptar acuerdos respecto al censo electoral y al proceso de elecciones».

A mayores, FAE desmiente «que se hayan producido irregularidades en el control de las cuotas de las asociaciones» ni tampoco «en el ejercicio de los derechos de voto». De hecho, puntualizan, «aún no se ha agotado el plazo para realizar las comprobaciones oportunas que exige el procedimiento electoral».

Por otro lado, la cúpula de FAE tacha de «infundadas» y asegura que «carecen de soporte documental», la imputaciones de Hernando de falta de democracia y transparencia y, en ese sentido, reafirma su compromiso con ambos requisitos del proceso electoral.

De la misma manera refrendaron las actuaciones llevadas a cabo por la secretaria general, Emiliana Molero, en el proceso electoral, quien, ratifican, «continuará trabajando con todas sus asociaciones miembro para garantizar el correcto funcionamiento de la organización y la representatividad de todos sus asociados».

Cabe recordar, finalmente, que el Comité Ejecutivo de FAE está compuesto, además de por Benavente y Hernando, por otros ocho representantes elegido por el presidente de FAE del casi centenar de miembros de la Junta Directiva.