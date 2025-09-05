Así será el nuevo curso en la Academia Provincial de Dibujo (en el Consulado del Mar)

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Academia Provincial de Dibujo, que tiene su sede en el Consulado del Mar, ultima los preparativos del nuevo curso en el que ofrecerá cerca de un centenar de plazas con la novedad de que se duplican las horas lectivas al llegar a dos horas y media semanales, repartidas en dos jornadas para cada una de las especialidades.

La diputada de Cultura, Raquel Contreras, y el director de la escuela, Carlos Sáez, han presentado la oferta académica destinada a chavales de entre 10 y 14 años, con la posibilidad de llegar hasta los 15 o 16 años si sobran plazas.

Sáez destacaba que tras la reforma del Consulado del Mar, uno de los edificios más destacados del paseo de El Espolón, se ganan espacios para la enseñanza del dibujo, así como confort porque se ha ganado en accesibilidad y luminosidad. Para dibujo digital 2D y 3D se ofertarán 14 plazas en dos turnos (un total de 28), mientras que en dibujo artístico se podrá llegar a 16 o 18 plazas para cada turno.

Sin embargo, la expectativa para próximos cursos académicos pasa por seguir creciendo en número de estudiantes en la medida que se incorporen nuevos equipos informáticos, «con la posibilidad de duplicar o triplicar usuarios».

La Diputación Provincial ha apostado por la Academia Provincial de Dibujo con la idea de ganar alumnado, así como actividades también para el público adulto e interesado en profundizar en las distintas técnicas artísticas. De esta manera, durante los próximos meses, ya desde noviembre o diciembre, se quieren ofertar cursos monográficos con un número limitado de plazas con especialidades como la acuarela o el dibujo digital con distintos programas informáticos. Estas actividades podrían desarrollarse en horario matinal, mientras que las tardes están reservadas para los alumnos menores de edad.

La preinscripción para las tres especialidades antes comentadas, para este curso académico, que va de octubre a mayo, comienza el próximo lunes, 8 de septiembre, en horario de tarde, entre las 17.00 y las 19.30 horas. Se podrá acudir de lunes a jueves hasta el 18 de septiembre.

La academia ha renovado, además de sus espacios físicos, los virtuales con una nueva web donde se recoge las actividades para que los interesados puedan consultar los requisitos de matrícula.

La diputada de Cultura, Raquel Contreras, ha explicado el interés de la Institución por difundir la labor que se realiza en esta academia con la finalidad de atraer a jóvenes de toda la provincia, más allá de los del Alfoz, que es la población que les pilla más cerca de las instalaciones. En este sentido, indicó que tienen varios proyectos para llevar la formación artística a más municipios.

Otra de las ideas de futuro pasa por generar becas, por ejemplo, de transporte, para facilitar el acceso a los menores que se desplazan para asistir a los cursos.

En el año 1786 el Real Consulado del Mar, entidad con una brillante historia que agrupó a los comerciantes burgaleses durante la Edad Moderna, creó la Academia Provincial de Dibujo (www.consulartis.com), cuyo nombre en un principio fue Academia Patriótica de Dibujo.