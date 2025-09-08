El PSOE urge un acuerdo con el Burgos CF para la reforma integral del Plantío

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE urge al equipo de Gobierno a buscar un acuerdo con los propietarios del Burgos CF para llevar a cabo la "necesaria reforma integral" de las instalaciones municipales. Esa es la única opción que contempla el principal partido de la oposición tras reunirse recientemente con los dueños del club y conocer sus planes. Aquel encuentro llegaba tras el choque entre los empresarios argentinos y la alcaldesa, Cristina Ayala, que no acaba de ver con buenos ojos la propuesta.

En todo caso, tanto el actual portavoz socialista, Daniel de la Rosa, como el concejal Josué Temiño aseveraron que, además de evitar "declaraciones desafortunadas" como las del vicealcalde, Juan Manuel Manso, sobre el 'peso' de la masa social del equipo en relación con el total de la población burgalesa, lo que tiene que hacer el PP es "iniciar ya la elaboración de los pliegos para una nueva concesión demanial".

Consideraban ambos que la actual está obsoleta e instaban a incorporar en la nueva todas las garantías que sean necesarias para que la remodelación de las dependencias sea un éxito, "así como las penalizaciones oportunas en caso de incumplimiento", insistía De la Rosa, para recordar que el convenio en vigor contempla obras solo en la tribuna y por un importe de 7 millones, cuantía insuficiente para acometer la mejora prevista.

Ponía como ejemplo, al respecto, el caso de Balaídos, campo municipal del Celta de Vigo. "La reforma de solo uno de sus fondos va a costar 26 millones, que van a pagar al 50% el Ayuntamiento y la Diputación", relató, para cuestionar las reticencias de Ayala: "Si la actual propiedad del Burgos Club de Fútbol te dice que no solamente va a invertir los cuatro millones que queden pendientes de ese compromiso por una gran tribuna, pues ya han asumido otros gastos en estos años, sino que quieren financiar al 60% el coste total de un estadio remodelado que seguirá siendo municipal, ¿dónde está el problema?".

Llaman, por tanto, a la regidora a "dar los pasos necesarios" para buscar una solución. "Es el momento de acercar posturas de manera sensata, de redactar esos pliegos y de compartir los detalles en las comisiones de Patrimonio y Hacienda, para que podamos conocerlos y opinar. Se trata de una decisión de calado, porque es un proyecto de ciudad incluso más importante que el túnel de la calle Santander o ExpoBurgos, así que esperamos que, esta vez sí, nos hagan partícipes", reclamó Temiño.

Lo que no tienen tan claro en el PSOE es si la intervención en cuestión debe hacerse de una vez o por fases. En este punto, esperan que los estudios sobre los pros y contras de cada fórmula les ayuden a posicionarse. Asumen, no obstante, que levantar un estadio provisional para acometer la obra completa no es ninguna locura. De hecho, los socialistas sugieren que esta infraestructura podría "encajar" con la que se proyecta en el terreno de la antigua CLH, destinada en principio a rugby.

Al hilo, De la Rosa descartaba que trocear la reforma en distintas etapas sea la alternativa más económica. Consideraba que la reubicación temporal de los socios es factible sin mayor problema, así como la reserva de asientos para las aficiones rivales. Eso sí, indicaba que serán menos los que vengan, por cuestión de espacio, lo que ya de entrada supondrá menos ingresos para la ciudad. A ello habría que añadir, precisó, el traslado de los vestuarios, los palcos o las cabinas, todo ello cumpliendo además con los requisitos de la Liga, "que es especialmente escrupulosa". En resumen, esta opción, a juicio del portavoz del PSOE, lleva aparejados unos gastos adicionales que bien podrían elevar el total a un coste igual o superior al de un estadio provisional que permita zanjar las obras antes.

Temiño y De la Rosa explicaron además que en la reunión mantenida con la directiva del club la semana pasada han podido conocer el anteproyecto ya difundido a los medios de comunicación y presentado al equipo de Gobierno.