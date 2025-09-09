Cuenta atrás para la I Feria de la Morcilla de Burgos: "Es, junto a la Catedral, el distintivo de esta tierra"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Un producto capaz de unirlos a todos, para generar vínculos y servir de excusa para celebrar. Todo eso y mucho más es la morcilla de Burgos, la tradicional, la de toda la vida, la que se erige, "junto a la Catedral, en el distintivo de esta tierra". Y como tal, bien merece la exaltación que planean la Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento, la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños, la Hermandad de Peñas y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Morcilla de Burgos, aliados para "festejar la excelencia de un legado único" el próximo sábado 13 de septiembre.

De 11 a 18 horas, la Llana de Afuera será el punto de encuentro entre gastronomía, solidaridad y cultura popular con la celebración de la I Feria de la Morcilla de Burgos IGP, cita que nace con el propósito doble de reivindicar uno de los productos más emblemáticos de la cocina burgalesa y, al mismo tiempo, apoyar a quienes más lo necesitan.

El evento se enmarca en el día de la Santa Cruz, antaño epicentro de las fiestas mayores locales, que se trasladaban a junio en busca del calor, según recordaba el ideólogo de la cita, Rodrigo Ibeas, para subrayar además la vertiente altruista de la jornada, pues destinará la recaudación íntegra de los tickets solidarios a tres organizaciones locales: Atalaya, Amycos y Asociación Calzadas.

La iniciativa cuenta con el impulso colectivo de peñas, sociedades gastronómicas, la Escuela de Hostelería de Burgos y distintas entidades sociales que han sumado esfuerzos para dar forma a una jornada que aspira a consolidarse en el calendario de la ciudad, para "emoción" de la IGP, tal y como confesaba Rafael González, gerente de la marca de calidad, "ilusionado" por el poder de convocatoria de este producto.

Aunque la protagonista indiscutible será la Morcilla de Burgos con Indicación Geográfica Protegida, la propuesta va más allá del clásico pincho y el programa gastronómico incluye una degustación de vinos de las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Arlanza, así como la preparación en directo de una olla podrida tradicional elaborada con alubias de Ibeas y morcilla, a cargo de las peñas ganadoras de los certámenes El Buen Yantar y Masterpeñas 2025. Se podrá catar, por tanto, este bocado tanto en su versión más tradicional como en formatos más creativos, tales como la hamburguesa o el tigre. En concreto, participarán la sociedad Los Cucos, y las peñas Los Gamones, San Esteban, Rincón de Castilla y El Monín.

El concejal de Festejos, César Barriada, subrayó que esta feria también brindará la oportunidad de conocer cómo se elabora la morcilla, "algo que, siendo sencillo, no es tan fácil de presenciar hoy en día".

La cita se completa con actuaciones de grupos de folclore local, que amenizarán una jornada que pone en valor la gastronomía como expresión cultural y como herramienta de cohesión social. “Este evento no es solo una feria, es una forma de reforzar el tejido social, visibilizar nuestros productos y proyectar a Burgos como una ciudad con una oferta culinaria de primer nivel”, coinciden en señalar sus promotores.

González, por su parte, avanzó que en la inauguración de la jornada se entregará una placa a la Fundación Caja Rural en agradecimiento al apoyo que "desde siempre" ha prestado a la IGP Morcilla de Burgos, así como "al sector agroalimentario en general".

El presidente de la entidad local, Tomás Fiscac, aseguró que estarán presentes en las próximas ediciones de la cita, pues se trata de poner en valor "un producto de alta riqueza, que es gastronomía, pero también cultura y raíz".