Vesga lamenta la falta de avances en la campaña de bonos: "Deberían estar disponibles en septiembre"

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Julián Vesga, expresaba su preocupación por el retraso en la campaña de bonos al consumo. Pese a la respuesta obtenida en el último Pleno, en el que el responsable de Comercio aseveró que se trabaja ya en el pliego para licitar la plataforma digital, el representante del PSOE considera que "estamos ya un poco justo del tiempo, porque deberían estar disponibles en septiembre, como mucho a principios de octubre, para ser realmente beneficiosos para el sector".

Vesga asumía que la iniciativa no cumplirá el plazo ideal, pero insistía en que la gestión "se agilice lo máximo posible" y sirva además para que los burgaleses aligeren los gastos relacionados con la vuelta al cole.

Preguntado por el momento preciso en el que se encuentra el trámite, Barriada se remitió a la respuesta citada por el socialista, en la que dejaba entrever que la campaña ya cuenta con el beneplácito de la Junta y que se ha iniciado el expediente oportuno para sacar a concurso el sistema informático que la hace posible. De fechas prefirió no hablar entonces -el pasado viernes- ni ahora.

El concejal socialista criticó además al PP por apropiarse de ideas ajenas, pues asevera que el anuncio de que requerirá a los dueños de locales vacíos que extremen su cuidado es la misma medida que el PSOE elevó al Pleno en mayo 2024, aprobándose su propuesta por unanimidad.

"El problema no es que se copie, porque si es en beneficio de la ciudadanía, no nos importa", afirmaba, para destacar, no obstante, que "lo que es importante es que la ciudadanía conozca de dónde parten las ideas".

La moción en cuestión, según rememoró el edil, reclamaba elaborar un censo de establecimientos vacíos; aplicar con rigor la normativa de conservación, ornato y salubridad en ellos; requerir a los propietarios su implicación y, en caso de incumplimiento, sancionar; y priorizar el casco histórico y los ejes comerciales para mejorar la imagen urbana y dinamizar el comercio, sin olvidar a otras zonas como puede ser Gamonal.

Por otra parte, Vesga mostró su frustración ante la falta de información sobre la tramitación del proyecto del futuro Mercado Norte.