Torrepadre convoca la quinta edición de su concurso de microrrelatos inspirados en el vino

La Asociación TorrepadreSeMueve no para, como su propio nombre indica. Superada con éxito la Subida al Ahijón que aunó a finales de julio deporte y solidaridad en este pequeño enclave a la vera del Arlanza, se lanza ahora a organizar la quinta edición de su ya consolidado concurso de microrrelatos inspirado en el mundo enológico.

Cuenta para la ocasión con la colaboración de la Diputación de Burgos, Grupo Ecoalia y el propio Ayuntamiento del municipio. Juntos impulsan un certamen que forma parte de un proyecto más amplio, llamado Vino Torrepadre, que tiene como objetivo principal mantener y divulgar las tradiciones de la localidad y la comarca del Arlanza.

Para participar, se puede presentar un máximo de dos microrrelatos escritos en castellano, con una extensión máxima de 150 palabras cada uno, sin incluir el título. Una de las condiciones clave es que cada microrrelato, tanto en la categoría de adultos como en la infantil, debe incluir este año obligatoriamente la palabra 'pellejo', término que, en el contexto de la Denominación de Origen Arlanza y de Torrepadre, "se refiere tanto a la piel de la uva como a los recipientes de cuero tradicionales para transportar vino, ofreciendo un amplio abanico de inspiración creativa", aseguran desde la organización.

Los trabajos deben ser enviados en formato digital a través del formulario disponible en la web torrepadresemueve.blogspot.com, en el que han de figurar los datos personales, la declaración de que el microrrelato es inédito y que no ha sido premiado con anterioridad y que el archivo adjunto (en formato PDF y Word) no contenga el nombre del participante, solo el título del relato. El plazo de entrega finaliza a la medianoche del 30 de septiembre de 2025.

El concurso consta de dos categorías, una para mayores de 14 años, en la que el ganador recibirá un premio de 450 euros y, además, se otorgará un accésit especial de 250 euros para quienes acrediten un vínculo personal o familiar con los municipios de la Denominación de Origen Arlanza, aunque los premios no son acumulables.

En la categoría infantil, para menores de 14 años, el premio es de 100 euros, la mitad de ellos en forma de lote de libros.

El fallo del jurado será inapelable y se anunciará durante el acto de entrega de premios que se celebrará en Torrepadre. Los finalistas, que se darán a conocer previamente, se comprometen a asistir al evento, bien de forma presencial o virtual. La organización publicará un libro con una selección de los microrrelatos más destacados.