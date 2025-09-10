La peatonalización de la calle Santa Dorotea, objeto de estudio

Calle Santa Dorotea, en la zona Sur de Burgos, que comunica el bulevar con San Pedro y San Felices.Óscar Corcuera

El Ayuntamiento de Burgos baraja la posibilidad de peatonalizar la calle Santa Dorotea después de recabar la petición formal del Distrito Sur y de varios vecinos de la zona. Para determinar la viabilidad de esta actuación, nada mejor que testar dicho escenario durante la Semana Europea de la Movilidad.

Tal y como avanzó este martes el vicealcalde y concejal de Movilidad, Juan Manuel Manso, Santa Dorotea se cerrará al tráfico entre el 16 y de 22 de septiembre. De esta forma, los técnicos podrán «sacar conclusiones» para tomar decisiones a posteriori.

El «primer criterio» a tener en cuenta, según Manso, sería «no molestar». Es por ello que se opta por realizar la prueba y ver qué ocurre. Además, la Semana de la Movilidad permite aplicar la peatonalización «sin hacer obras» y facilitando el acceso de vehículos a garajes.

No es la primera vez que se realizan este tipo de experimentos. Sin ir más lejos, durante el anterior mandato del PSOE se aprovechó la Semana de la Movilidad para peatonalizar la calle Santa Clara. Previamente, el 'popular' Javier Lacalle hizo lo propio en la calle Santander los domingos y festivos, aunque acabó dando marcha atrás.