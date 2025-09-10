Recoletas Salud incorpora al Hospital de Burgos una resonancia magnética de 3 Teslas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Hospital Recoletas Salud Burgos va a poner en funcionamiento la nueva resonancia magnética de 3 Teslas que aporta una mayor resolución anatómica y mayor rapidez en la captura de imágenes, lo que facilita un mejor diagnóstico, según informaron fuentes del centro sanitario.

La resonancia magnética de 3 Teslas supone un avance tecnológico significativo que elevará el nivel de diagnóstico por imagen disponible en esta provincia. Para poder introducir la resonancia en el centro hospitalario se debe llevar a cabo una obra que durará un tiempo, según indicaron. Motivo por el cuál, para no retrasar las diferentes pruebas en el Servicio de Diagnóstico por Imagen se ha instalado un trailer blindado en las proximidades del recinto donde se efectúan resonancias magnéticas, ofreciendo “una total garantía y seguridad a los pacientes, vecinos y viandantes”.

En cuanto a la duración de las obras, las labores de instalación se prolongarán a lo largo de las próximas semanas y se estima que el nuevo equipo operativo estará en funcionamiento durante este último trimestre del año.

Esta resonancia de última generación supone un salto cualitativo frente a los equipos convencionales ya que cuenta con imágenes de alta resolución “capaces de revelar lesiones minúsculas en estructuras como el cerebro, la médula espinal y las articulaciones, favoreciendo diagnósticos más tempranos y precisos”.

También permite exploraciones más rápidas, menos necesidad de contraste, amplias aplicaciones clínicas desde neurología y oncología hasta cardiología y ortopedia ya que “este equipo abre la puerta a técnicas avanzadas como la espectroscopia, tractografía o resonancia funcional”. Esta resonancia de 3 Teslas permitirá detectar con gran claridad lesiones que podrían pasar desapercibidas.

La iniciativa forma parte del firme compromiso del Hospital Recoletas Salud Burgos con la innovación tecnológica y la excelencia clínica. “Para los pacientes supone una mayor comodidad ya que no tienen sensación de agobio en espacios cerrados al tratarse de un habitáculo más cómodo y la duración del proceso es muy breve”, indicaron.

La directora gerente de Recoletas Burgos, Pilar Gómez, resaltó la importancia que tiene esta inversión “con la que revalidamos el acceso de la población burgalesa a herramientas diagnósticas de máxima calidad, sin necesidad de desplazamientos a otras ciudades”. “En un hospital como el nuestro, que sigue creciendo, tenemos que seguir trabajando para ofrecer los mejores servicios a Burgos y esta resonancia magnética de 3 Teslas es una muestra más de la apuesta de Recoletas Salud para ofrecer una excelente calidad diagnóstica con gran rapidez y precisión”, concluyó.