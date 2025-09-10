La trashumancia se cuela en la Universidad de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

“He querido documentar la dignidad de un oficio que apenas se ve, pero que es esencial para la salud de nuestros paisajes y para la memoria colectiva de este país”, así explica el fotoperiodista burgalés Jorge Contreras Soto su exposición 'Los Guardianes del Puerto de Pandetrave', que podrá visitarse en la Biblioteca Federico Sanz de la Universidad de Burgos hasta el próximo 10 de octubre.

La muestra recoge el día a día de los pastores que cada verano suben con sus rebaños al Puerto de Pandetrave, en la vertiente leonesa Picos de Europa. Contreras convivió durante 20 días, a lo largo de dos años, con estos pastores trashumantes, experiencia que reflejó en un foto libro editado en diciembre de 2024.

Con esta exposición busca no solo reivindicar el papel de la trashumancia en la gestión ambiental y en el equilibrio ecológico- “este verano, con los incendios, se ha hablado mucho de trashumancia de limpieza de bosques... y quiero mostrar la importancia que tiene”, asegura - sino también visibilizar la realidad de los pastores y la dureza de su trabajo “duermen en unas condiciones precarias, no tienen agua corriente, no tienen una ducha…”.

Contreras descubrió su vocación en 2014, inspirado por su tío y por fotógrafos locales, en el marco de las movilizaciones vecinales de Gamonal. Desde entonces ha orientado su trabajo hacia el mundo rural, un interés que se consolidó durante la pandemia, cuando percibió la falta de atención mediática a los pequeños pueblos frente a las grandes ciudades.

“El fotoperiodismo me ha enseñado a observar y esperar, a mostrar la belleza de lo cotidiano”, afirma Contreras, a la vez que reivindica la vertiente documental de su trabajo y de los profesionales que recorren el mundo. “Si no subiéramos cuatro locos al puerto a fotografiar lo que pasa, ¿quién se enteraría de lo que hacen los pastores trashumantes?”

Actualmente, el fotógrafo trabaja en un nuevo proyecto en la provincia de Burgos, donde ha visitado ya una quincena de explotaciones para retratar a quienes mantienen viva la ganadería extensiva y familiar. "La idea es dignificar esa labor de los pastores extensivos y ganaderos en la provincia”, asegura, renovando su apuesta por las historias cotidianas alejadas de los focos mediáticos.