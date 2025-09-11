Estas son las empresas ganadoras de los Premios FAE Innovación 2025

El vicepresidente de FAE, Gonzalo López Recio, se dirige a los asistentes durante la entrega de los Premios Innovación.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y la Fundación Caja de Burgos entregarán el próximo 9 de octubre los Premios FAE Innovación 2025 en el edificio Nexo, sede de la Fundación. Este año los galardones han recaído en tres destacadas empresas burgalesas: LFB REFRAC, SA (LENOX) (mediana empresa), BJÁLAND TECHNOLOGIES, SL (pequeña empresa) y TESEO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SL (microempresa), en reconocimiento a sus innovadores proyectos en el ámbito de la I+D+i.

A esta decimoquinta edición de los Premios FAE Innovación se han presentado 22 proyectos de diversas pymes y micropymes del tejido empresarial burgalés, buscando promover la innovación en la provincia. El jurado, formado por representantes de FAE, Fundación Caja de Burgos, Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y la Universidad de Burgos, ha otorgado también menciones especiales a los proyectos finalistas de las firmas: Esvisa Foods, SL y Técnica Auxiliar de Automoción, SL (Ryme Automotive).

Proyectos premiados

LFB REFRAC, SA (LENOX) ha sido galardonada por su proyecto 'Manufacturing Execution System (MES)', una solución alineada con la estrategia de digitalización de la empresa, orientada a la monitorización de todo el proceso de producción y de integración de la gestión de pedidos.

BJÁLAND TECHNOLOGIES, SL, fundada en Burgos en el año 2015, ha sido reconocida por su proyecto 'Implantación del Modelo TECH FOR EQUITY', que propone acuerdos de colaboración en los que la firma aporta tecnología, conocimiento y desarrollo a cambio de una retribución flexible (participación en el capital de la empresa o proyecto, retorno en visibilidad o posicionamiento o acceso a nuevos mercados y sinergias).

TESEO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL ha destacado con su 'Nuevo Estudio de Grabación estudio.teseo.es', un espacio audiovisual de grabación virtual que integra la grabación tradicional en alta calidad con la grabación y emisión en directo, la realidad aumentada y la creación de espacios y decorados virtuales.