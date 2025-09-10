Primera toma de contacto entre Hernando y San Millán para tantear el futuro de FAE

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dos candidatos y un escenario imprevisible. En un clima de aparente cordialidad que nada tiene que ver con el reciente cisma en el seno de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) tras la apertura del calendario electoral. De momento, Andrés Hernando e Ignacio San Millán mantienen su intención de liderar la patronal. Pero tampoco renuncian a un acuerdo, aunque sea in extremis, para jugar en equipo.

Con Miguel Ángel Benavente fuera de juego, Hernando y San Millán mantuvieron este miércoles su primer «cara a cara» para acercar posturas. Durante el encuentro, a última hora de la mañana, ambos llegaron a la conclusión de que «tenemos que hablar». Partiendo de esa premisa, ya han puesto a trabajar a sus respectivos equipos con el fin de encarrilar las negociaciones.

El tiempo apremia porque las elecciones se celebran el viernes 19 de septiembre. Sin embargo, todavía no se ha fijado fecha para la siguiente reunión. Será, sin duda, menos informal que la primera y con más cartas sobre la mesa. En cualquier caso, a Hernando no parece preocuparle demasiado la cuenta atrás porque la comunicación entre ambos es fluida y no resultará complicado cuadrar agendas.

San Millán, por su parte, reconoce que «nos hemos puesto tarea unos y otros». Poco más que añadir, al igual que Hernando, porque la partida -ahora sí- acaba de empezar. No en vano, reafirma lo dicho cuando presentó su candidatura: «Quiero ser presidente». Y no parece muy probable, visto lo visto, que vaya a cambiar de opinión.

Está por ver, dadas las circunstancias, si Hernando continúa con la mano tendida después de ofrecer a su ahora rival en las urnas una «candidatura de integración». Eso conllevaría, inevitablemente, que uno de los dos ceda el puesto de mando. Al menos de cara a la galería.

Sea como fuere, salta a la vista que la relación entre ambos es sumamente cordial. Tanto es así que Hernando no dudó en felicitar a San Millán por el paso dado al considerar que «enriquece el debate electoral que nuestra organización merece». No obstante, antes de que Benavente se echase a un lado descartó que se presentase como «tercera vía» dada su condición de tesorero en FAE. Aparte, esgrimió que «lleva toda la vida con Miguel Ángel Benavente y representa los mismos intereses»

Nada que ver este clima de sana rivalidad con la guerra abierta entre Benavente, presidente saliente de FAE, y Hernando. Cruces de reproches, acusaciones de «robo» e incluso la suspensión cautelar de las elecciones en la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur), liderada por Hernando, como telón de fondo. Un cóctel explosivo que, poco a poco, ha ido dinamitando la unidad que parecía imperar en el seno de la patronal burgalesa. Hasta entonces, los trapos sucios se lavaban en casa y nunca antes se había producido un terremoto -por lo menos en público- de tal magnitud.

Después de la tormenta, da la sensación de que ha vuelto la calma. Aun así, nadie imaginaba hace unos meses que las elecciones en FAE se desarrollarían de esta forma. De hecho, el hecho de que hubiese más de una candidatura se antojaba bastante improbable.