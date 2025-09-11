Cuatro bicicletas impulsadas por hidrógeno ayudarán a "perder el miedo" a esta tecnología

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Cuatro bicicletas lucen listas ya para emprender el camino hacia una ambiciosa meta: lograr que los burgaleses "pierdan el miedo" al hidrógeno verde. Y es que este será el combustible de los vehículos en cuestión, ideados con tal fin por la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno (H2CyL), Caja Rural Cajaviva, la Universidad de Burgos e Hiperbaric, empeñados todos en visibilizar los usos de esta energía renovable que, según convienen sus representantes, será clave para el desarrollo futuro de este territorio.

Para ello trabajan, al menos, en el citado clúster que cuenta ya con 78 socios y tres profesionales a tiempo completo y participa en dos proyectos europeos y otros dos regionales vinculados al desarrollo del hidrógeno verde como "vector energético clave".

Ese es, de hecho, el mantra asumido por todos los implicados en la iniciativa "única en el panorama nacional" que permitirá a los ciudadanos probar este novedoso combustible. Así, quien desee circular impulsado por hidrógeno podrá hacerlo entre el 16 y el 19 de septiembre, de 17.30 a 19.30 horas, en el paseo Sierra de Atapuerca. La actividad se enmarca en la Semana de la Movilidad y pretende popularizar una experiencia que después se reservará al ámbito escolar, pues la intención es que las bicis 'rueden' por centros formativos de la ciudad para abundar esa labor de "divulgación" de una tecnología que "ya está madura", cuyos promotores se enfrentan ahora al reto de una "aplicación masiva" con costes asumibles.

"Queremos que la gente entienda que este futuro ya es presente y entienda la utilidad y las ventajas del hidrógeno. Estas bicicletas son el ejemplo perfecto", destacaba el investigador de la UBU Andrés Díaz, para detallar que su funcionamiento integra todo el proceso, desde la producción hasta el uso final de la energía.

"Se inicia con un pequeño generador que, a través de una conexión eléctrica, utiliza agua para producir hidrógeno mediante un proceso llamado electrólisis. El hidrógeno generado se almacena en botellas que contienen polvos de aluminio, una tecnología de almacenamiento específica que permite guardar el hidrógeno a bajas presiones, un método seguro. La botella de hidrógeno se coloca en la bicicleta y alimenta una pila de combustible. La pila de combustible transforma la energía contenida en el hidrógeno en energía eléctrica para alimentar el motor, emitiendo únicamente vapor de agua", detalló.

En esencia, el sistema es similar al de una bicicleta eléctrica, pero en lugar de usar una batería, utiliza este combustible limpio. Además, los depósitos pueden recargarse en un electrolizador doméstico de 300W conectado a la red y alimentado con agua que consume "una cuarta parte del gasto de una cafetera".

Díaz enfatizó el papel fundamental de la ciencia en el presente y el futuro del desarrollo de esta tecnología y recalcó la aportación de la UBU al respecto, "con amplia experiencia en este campo".

Estos prototipos tienen un coste de 3.000 euros, pero aún están lejos de saltar al mercado, aunque ese día llegará, y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros hora con una autonomía de 60 kilómetros solo con 20 gramos de hidrógeno en el citado depósito que se sustituye en 15 segundos, "lo que demuestra el potencial de esta energía para descarbonizar", sentenció Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric, firma líder en el empleo del hidrógeno como energía verde que, sentadas las bases para ello, "permitirá fijar mucha más industria en Burgos, pues a diferencia de otras fuentes en uso, en este caso el hidrógeno se va a utilizar muy cerca de donde se produce", añadía, convencido de la oportunidad que se presenta: "Supondrá un verdadero cambio para el territorio".

De aprovecharla al máximo se encarga la agrupación H2CyL, tal y como recordó su presidente, Rafael Barbero, encargado además de abrir la ronda de intervenciones en la presentación de las bicicletas, que aprovechó para hacer balance de la actividad de la entidad.

"Las estrategias europeas y nacionales ligadas a la producción y al uso del hidrógeno renovable están vigentes y avanzan hacia sus objetivos. En 2030 en España tiene que haber una potencia de electrólisis de 12 gigavatios, una cantidad que debe cubrir toda la demanda interna e incluso permitirá exportar hidrógeno a otros países de Europa", indicó. Destacaba al hilo que la pretensión de la asociación que lidera es "promocionar e impulsar proyectos de generación y de producción y de uso del hidrógeno en todos sus ámbitos" y citó el Valle del Hidrógeno de Castilla y León, como uno de los más prometedores, pues se ha marcado como reto que para el año 2028 Burgos cuente con una hidrolinera, una estación de servicio de hidrógeno. "Esto permitirá, por un lado, proveer hidrógeno a vehículos de todo tipo, bicicletas, coches, autobuses o camiones, y ubicará a la ciudad en la red nacional que para entonces debe disponer de una cada 150 kilómetros", precisó.

Barbero subrayó que, en el ámbito industrial, en la actualidad hay ya "proyectos muy interesantes que están dando pasos firmes para que en Castilla y León y en particular en Burgos". Explicó que, "a día de hoy, en Castilla y León hay una planta de producción operativa en Soria que permite producir 300 toneladas al año y otros seis proyectos de producción con la tramitación administrativa bastante avanzada que van a ser beneficiarios de más de 300 millones de financiación pública". Añadía a esta enumeración que "están planificados más de 700 kilómetros de hidroductos en la red troncal".

Por su parte, Ramón Sobremonte, director general de Caja Rural Cajaviva, hizo hincapié en la necesaria colaboración entre empresas e instituciones de todo tipo para promover el desarrollo de iniciativas como la que permitirá poner a prueba el uso de hidrógeno como propulsor de estas bicicletas y en la importancia de divulgar los frutos de este trabajo conjunto. En esa línea, anunció que, también con motivo de la Semana de la Movilidad, la sede de la entidad acogerá una exposición sobre las aplicaciones de esta energía.