"Extrañeza" en Vox por el escaso tiempo para presentar ofertas a la redacción del proyecto del túnel

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos Ignacio Peña mostraba su "extrañeza" y "descontento" por la forma en la que el equipo de Gobierno del PP gestionaba la licitación del proyecto de redacción y dirección facultativa para el túnel y la peatonalización de la calle Santander.

Peña calificó la aprobación del expediente en la última Junta de Gobierno Local de agosto -con carácter de urgencia, sin aparecer tal punto, por tanto, en el orden del día y sin rueda de prensa posterior- como un acto de "nocturnidad y alevosía".

El edil reconocía su particular sorpresa por el escaso tiempo con el que cuentan las empresas interesadas para presentar ofertas. Si bien asumía que es el mínimo legal, fijado en 35 días naturales, opinaba que "difícilmente" será suficiente para que muchas empresas puedan participar, ya que el proyecto requiere la aportación de un anteproyecto y una "prolija documentación". "Puede que no llegue ninguna oferta por esta causa. Si queda desierto, mejor", añadía, para recordar que para su formación esta iniciativa no es "ni mucho menos" una prioridad para la ciudad.

El concejal del partido de Abascal consideraba excesivo además el coste de la licitación, de 2 millones, "en comparación, por ejemplo, con el del proyecto del Mercado Norte, que tenía un coste de 30 millones de euros y su proyecto se licitó por la mitad que el del túnel", lo que le llevaba a preguntarse si el PP estará "ocultando el coste real".

Peña aprovechaba la comparecencia para recordar que la peatonalización de la calle Santander que plantea Ayala cuenta con el rechazo de 16 de los 27 integrantes de la corporación municipal y resumía en tres conceptos la tramitación que el equipo de Gobierno lleva a cabo en este aspecto: "Urgencia, opacidad y desprecio al Pleno y, por extensión, a todos los burgaleses". Al hilo, acusaba al Partido Popular de romper el compromiso pactado con Vox de retirar la partida económica relacionada con esta iniciativa en la modificación presupuestaria en vigor.

Escuela de Música: "La situación es grave"

Preguntado por la situación de la Escuela Municipal de Música, el representante de Vox indicó que "es grave" la incertidumbre que afecta a 750 familias y 25 profesionales. Ubicaba el origen del problema actual en la rebaja del precio de adjudicación del contrato de gestión e instaba al Ayuntamiento a "apostar seriamente por dar continuidad al servicio con las debidas garantías".