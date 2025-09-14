La suerte vuelve a hacer parada en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La suerte se ha vuelto a fijar en Burgos con otro premio de la lotería. Esta vez, la Primitiva deja un premio de 553.034,17.euros a un boleto sellado en la administración Don Pepe, en la calle Vitoria.

En este sorteo resultó agraciado también otra persona con el mismo premio, que selló el boleto en la localidad madrileña de Rivas- Vaciamadrid. No se registró ningún acertante en el Premio Especial (seis aciertos y el reintegro) por lo que el bote para el siguiente sorteo asciende a más de 10,1 millones.

Hace un par de semanas, un grupo dede 14 trabajadores de Bridgestone se repartía 62,7 millones de La Primitiva. El boleto se validó en la administración del centro comercial El Mirador. Los afortunados poseedores del único boleto acertante del sorteo del jueves son un grupo heterogéneo de obreros de la Bridgestone, con edades entre los treinta y los sesenta años, aproximadamente.