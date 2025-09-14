Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Reparto de camisetas con el logotipo de Burgos 2031, saludos y abrazos, la pertinente foto de familia y, finalmente, la demolición de la Catedral de cartón, diseñada por el francés Olivier Grossetête, frente al Fórum Evolución. Después, con la Seo por los suelos -literalmente hablando-, decenas de chavales -y algún que otro adulto- se esmeraban este domingo en destruir a base de saltos esta obra de «arte efímero» que ha permitido visibilizar aun más el festival EnClave de Calle.

«Burgos está aquí y es una firme candidata a ser Capital Europea de la Cultura en 2031», afirmó la alcaldesa, Cristina Ayala, tras sumarse a la marea blanca que aguardaba expectante el derribo del principal hito patrimonial de la ciudad.

Satisfecha por el éxito de este «maravilloso proyecto», la regidora se muestra partidaria de seguir impulsando «acciones emblemáticas». No solo de cara a 2031, sino también por el simple hecho de que «es una clave para tener a la ciudad activa, para que disfrute de la cultura y para que se implique». También, cómo no, para que «haya más voluntarios» dispuestos a defender la candidatura burgalesa.

La Seo por los suelos.SANTI OTERO

Cree Ayala que su equipo de Gobierno lo está haciendo bien en este sentido. Recuerda, por ejemplo, la gran acogida del espectáculo lumínico Evanescence instalado la pasada Navidad en la plaza del Rey San Fernando o la Noche Blanca, que a su juicio incluyó «elementos muy diferenciadores».

«Tenemos que tender a la excelencia en la cultura y demostrar que para nosotros es algo transformador e importante», subrayaba la alcaldesa tras constatar la «alegría» de los asistentes a este singular evento, que en buena parte ha servido de «terapia» para quienes se dedicaban a brincar sobre la Seo de cartón para hacerla trizas.