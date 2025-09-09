La Catedral de cartón, casi a punto para el EnClave de Calle

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se trabaja a destajo pero con muy buen ambiente. Sin aparente prisa, sin pausa, y con la cuenta atrás en marcha. La Catedral de Burgos en cartón, buque insignia de la vigesimocuarta edición del EnClave de Calle, ya está casi lista. Quedan unas cuantas piezas por rematar, pero todo el mundo sabe que se llegará a tiempo. Después, ocho horas por delante para montar la infraestructura este jueves, 11 de septiembre, e inaugurar el festival a partir de las 7 de la tarde en el paseo Sierra de Atapuerca.

Cerca de un centenar de voluntarios de Burgos y Covarrubias se afanan para que la cara frontal de la Seo luzca imponente hasta el domingo 14 a pie de calle. Una oda al patrimonio; también al reciclaje. Al pie del cañón desde el pasado jueves en un taller del Fórum Evolución, revisan una y otra vez los planos de la infraestructura. El diseñador de la obra, Olivier Grossetête, se mueve de aquí para allá comprobando que todo está en orden. La maquinaria, por lo que se ve, está perfectamente engrasada.

«¿Por qué queremos ser Capital de la Cultura en 2031? Queremos serlo porque estamos poniendo las bases para que la cultura sea un eje de transformación de nuestra ciudad», se preguntaba -y respondía a sí misma- este martes la alcaldesa, Cristina Ayala, tras observar in situ los últimos coletazos de este singular proyecto. La clave del éxito, según dice, reside en desarrollar iniciativas «de abajo hacia arriba», con la «participación de los ciudadanos» y asegurando una «buena dirección técnica y política».

Más allá del diseño, montaje y levantamiento de esta Catedral subyace el concepto de «ciudad extendida». Con la cultura como eje «transformador», lo que se busca es generar nuevas sinergias con el «patrimonio de la provincia». Y ahí, precisamente, Covarrubias tiene mucho que aportar tras la construcción de un monumental puente de cartón de 35 metros de largo, cinco de alto y cuatro de ancho sobre el río Arlanza.

Al calor del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León (+FIMUC) y con Grossetête al mando, la iniciativa ha permitido tender puentes -nunca mejor dicho- con la capital burgalesa. De ahí que la directora artística del evento, Cristina Izquierdo, no se lo pensase ni un momento a la hora de implicarse en esta nueva aventura.

«Me parece casi magia que un proyecto de siete años tenga la madurez que tiene el Festival de Mujeres Creadoras en la zona de Arlanza», enfatizaba Ayala durante su visita al taller del Fórum convencida de que, por propuestas de este tipo, todo «cobra sentido» de cara a 2031.