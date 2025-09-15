Así será la pasarela 'Uniendo Moda' en Burgos: primeros espadas y premio al talento joven

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La pasarela Uniendo Moda Castilla y León reunirá en su tercera edición a 16 firmas textiles durante los días 1 y 2 de octubre en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos. A los diseñadores que desfilarán sobre la pasarela se suman una galería de empresas del sector y el concurso Jóvenes Diseñadores para completar un programa centrado en «la excelencia de las colecciones por encima del nombre de la marca».

Así, el proceso de selección llevado a cabo valoró principalmente la calidad de las propuestas para participar «en uno de los escaparates más importantes de la moda en Castilla y León». La solvencia de la empresa fue el segundo criterio a tener en cuenta, donde las marcas han plasmado su estructura, facturación, compromiso con la sostenibilidad y producción. La comunicación y marketing de las firmas también han sido tenidas en cuenta en este proceso.

La firma zamorana Marae abrirá la pasarela el miércoles 1 y la cerrará el vallisoletano Baro Lucas el jueves 2 de octubre. Entre esos dos momentos habrá tiempo para conocer las propuestas de los leoneses Di de Sant, María Lafuente y Sara Santiago; la salmantina Fely Campo; la segoviana Mónica Fuentetaja; los vallisoletanos Ainhoa Salcedo, Alejandro Maillo, Eulalia Mateos, Natacha Arranz y Nathan Cubero; la marca zamorana Ángel Iglesias; y las firmas burgalesas Azul Izal, Antonaga y Zaira Domenech, ganadora del último Concurso de Jóvenes Diseñadores de la Escuela de Moda de Burgos.

En esta ocasión, 15 talentos emergentes participarán en el certamen que les brindará un hueco propio en la próxima edición de la pasarela.

Habrá además, según detalló el secretario general de la CEOE de Castilla y León, David Esteban, un espacio reservado a otras empresas vinculadas con el diseño como Relojes Acero Watch, Calcetines Woolsens y Emilio Muñoz Botones Béjar. Además, los empresarios que asistan dispondrán de salas de trabajo.

Como elemento destacado, este año se contará también con la presencia de lámparas artesanales de La Real Fábrica de Cristales de La Granja, «que aportarán un toque distintivo y elegante al espacio, reforzando la apuesta por la excelencia artesanal de Castilla y León».