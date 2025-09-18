La Seo sueña con un apoyo social masivo

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Catedral de Burgos quiere tener el millón de amigos que anhelaba Roberto Carlos en su canción. Pretende, a sus más de 800 años, canalizar ese apoyo social masivo latente en un respaldo práctico, con beneficios de ida y vuelta. Aspira así a que sus conciudadanos la sientan, desde pequeños, como una casa propia, un espacio abierto y accesible que hay que cuidar entre todos para que perdure y brille más si cabe. Sueña con lograrlo y, además, recorrer el mundo con la urbe que representa por bandera.

De materializar tan ambiciosos deseos se encarga ya el coordinador de desarrollo de la Seo local, Jaime Prado, a las órdenes del Cabildo Catedralicio, que ayer presentaba en detalle las formas de contribuir a alcanzar las metas citadas.

En este contexto, presentaba varias iniciativas -nuevas la mayoría, otras ‘evolucionadas’- que facilitarán a los burgaleses canalizar el amor y el orgullo que sienten por este Patrimonio de la Humanidad.

Uno de los pilares de este plan es el relanzamiento del programa ‘Amigos de la Catedral’. Aunque lleva años en marcha, la propuesta se ha modernizado para crecer. «Antes, el proceso para unirse no era sencillo, ya que requería acudir a la tienda de la Seo, rellenar unos documentos y presentar una fotografía, lo que en ocasiones podía disuadir a los interesados. Ahora, el proceso es más atractivo y accesible, con el objetivo de que todo Burgos pueda ser amigo de la Catedral», detallaba Prado.

La cuota para formar parte de tan singular club es de «tan solo 10 euros al año», una cantidad «simbólica» con «significativas contrapartidas», pues los miembros obtienen acceso ilimitado a las dependencias, descuentos en la tienda y en la entrada a la visita nocturna, así como acceso a toda la programación cultural. «La intención principal es fomentar el orgullo y un sentido de pertenencia, simbolizado con un carné con un atractivo diseño y un corazón en el centro que representa ese vínculo emocional con la comunidad».

En esta línea, Prado anunció la intención de trabajar con los colegios a través de una actividad denominada ‘Conociendo mi Catedral’, «de tal forma que los niños crezcan aprendiendo sobre ella, que sean los mejores anfitriones cuando venga alguien de fuera, bien de familia o bien de amigos, y puedan guiar una visita porque son conocedores de lo que la Seo alberga».

Esta iniciativa persigue también «potenciar el conocimiento del patrimonio, de la cultura, del arte, de la música sacra». En definitiva, «va más allá de esa visita típica que se hace una vez en la vida con el colegio a la Catedral, es algo más potente», añadía el responsable.

Con todo, el plato fuerte de las nuevas propuestas pone el foco en el tejido empresarial burgalés y llama a sus integrantes a ejercer de ‘Piedras Vivas’, que así se llama el programa en cuestión, para sostener esta joya. En concreto, busca la vinculación de empresas, asociaciones y fundaciones con la Seo, de la que «todos forman parte». La colaboración requiere una aportación mínima de 3.000 euros al año, que gracias a la desgravación fiscal del 40%, se reduciría a 1.800 euros, es decir, unos 150 euros al mes.

El dinero recaudado se invertirá en la conservación y el mantenimiento del inmueble, en el desarrollo de proyectos culturales y turísticos de vanguardia, y en iniciativas sociales y de caridad. Pues la Catedral, «como madre de la ciudad, también quiere dar respuesta a las necesidades diarias de Burgos».

A cambio de su apoyo, las empresas podrán utilizar espacios para organizar eventos o realizar visitas particulares. Este formato de mecenazgo convertirá así un gasto en oportunidad. Además, cada ‘socio’ recibirá un obsequio especial: una piedra en bruto extraída en Hontoria de la Cantera (como las que dan forma a la Seo). Estos elementos «únicos e irrepetibles» simbolizan el papel de apoyo que asumen los que decidan ser ‘Piedras Vivas’, según relató Prado.

‘Catedrales del mundo’

A medio plazo, el coordinador de desarrollo planea llevar a cabo un proyecto «soñador» llamado ‘Catedrales del mundo’, con la de Burgos como promotora de una red global de edificios Patrimonio de la Humanidad y el propósito añadido de promocionar la ciudad en otros países. Las exposiciones diseñadas para tal fin viajarán a lugares estratégicos como Nueva York o destacadas ciudades asiáticas y «no solo mostrarán la Catedral, sino que también servirán como plataforma para dar a conocer la gastronomía, la cultura, las tradiciones y los otros dos Patrimonios de la Humanidad de Burgos.

Prado indicaba que, aunque la catedral goza de una buena situación económica gracias al turismo que recibe, estos ambiciosos proyectos requieren más recursos para poder llevarse a cabo, de ahí que la colaboración social y empresarial sea clave, entendida además como «una forma de impulsar juntos estos proyectos que benefician a toda la ciudad», creando un círculo virtuoso de desarrollo y promoción.