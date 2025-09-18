Carlos Martínez reclama desde Burgos a Mañueco unos presupuestos con proyectos de futuro y rechaza “el cambio de cromos”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó hoy en Burgos al Partido Popular de utilizar los presupuestos “como un cambio de cromos” y reclamó la elaboración de unas cuentas autonómicas con proyectos “de medio y largo plazo” al servicio del interés general de la ciudadanía.

Martínez compareció ante los medios antes de participar en la Fiesta de la Rosa organizada por el PSOE de Burgos, un acto que en esta edición homenajea a personas con más de 40 años de militancia en el partido. Allí denunció la “falta de voluntad política” del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y acusó al Ejecutivo autonómico de mantener una “parálisis” que, a su juicio, impide aprovechar las oportunidades que ofrecen los fondos europeos y el actual contexto económico positivo a nivel nacional.

“Lo que necesitamos es, más allá de la inestabilidad política, un proyecto político claro que se deje de chantajes a la hora de elaborar unas cuentas presupuestarias, y que ponga encima de la mesa proyectos que sean de interés para la ciudadanía. No se pueden cambiar obras en los barrios. La política no significa cambiar cromos, significa fijar el interés general de la ciudadanía como objeto fundamental de la acción política”, sostuvo.

Martínez aseguró que el Partido Socialista ofrece su “mano tendida” en todos los niveles institucionales. “Siempre, desde el Partido Socialista, tanto a nivel autonómico como a nivel local, como a nivel provincial, lo que estamos es ofreciendo mano tendida, para ser leales en el desarrollo de proyectos políticos que signifiquen proyectos de futuro en el medio-largo plazo”, apuntó.

El dirigente socialista criticó duramente la gestión del presidente de la Junta, de quien afirmó: “El señor Fernández Mañueco está haciendo bueno a cualquier presidente anterior. Es el peor presidente que ha tenido esta comunidad autónoma, el más indolente, el más vago, el que menos capacidad política tiene y el que menos quiere y cree en esta tierra”.

En su comparecencia, denunció la “parálisis, el inmovilismo y la falta de voluntad” del Gobierno autonómico, al que acusó de desaprovechar los fondos europeos y el buen comportamiento de la economía nacional. “Lo que estamos viendo, lamentablemente, es la réplica, la mala réplica del señor Fernández Mañueco en este caso con la señora Ayala, al frente del gobierno de la ciudad de Burgos”, remarcó.

Martínez insistió en la necesidad de impulsar “proyectos de consenso, de comunidad y de ciudad” que permitan solventar la actual “atomización política” y respondan a las demandas de la ciudadanía. “Lo que falta hoy por hoy al Partido Popular es voluntad para llegar a acuerdos, capacidad de trabajo y, sobre todo, un proyecto político con mayúsculas para esta comunidad y para esta ciudad”, sentenció.

El secretario general del PSOE de Castilla y León subrayó que su formación seguirá defendiendo “un proyecto comarcalizado, un proyecto territorializado, un proyecto que reconozca los desequilibrios de cada una de las provincias y de cada una de las comarcas”, con especial atención a la educación, la sanidad y la protección social.