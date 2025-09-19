Los gitanos reivindican su aportación a España en el sexto centenario de su llegada al país

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

"Estábamos aquí antes de que España se conociera como tal", clamaba Celia Gabarri en la sala capitular del Monasterio de San Juan. Un sonoro aplauso coronaba su intervención con motivo de los fastos por el 600 aniversario de la entrada del pueblo gitano en el país. Ocurrió un 12 de enero de 1425. Aquel día Juan de Egipto Menor fue recibido en Zaragoza por el Rey de la Corona de Aragón, Alfonso V, que le entregó un salvoconducto que le autorizaba a recorrer sus tierras para peregrinar a Santiago de Compostela.

Cincuenta años después -hace 550- se produjo el acceso a Castilla y León, precisamente por Burgos. De ahí que la Fundación Secretariado Gitano de la región apostara por la ciudad para acoger el acto de conmemoración de esta singular efeméride.

El colectivo, más que arraigado, pues, en la zona, aprovechaba la cita para reivindicar su aportación a la construcción del país en el que desembarcaron sus antepasados hace seis siglos. Instaban, de paso, a dar a conocer su historia como parte de la común.

"Los gitanos deben aparecer en los libros de texto y no solo para que lo lean los niños que pertenecen a esta comunidad y conozcan su origen, sino para que todos sepan como llegamos y qué hemos hecho desde entonces, para que se divulgue lo que hemos sumado en distintos ámbitos como la lengua, la cultura, el arte o la gastronomía", destacaba Gabarri, convencida de que "la educación es la herramienta clave para un futuro mejor".

La palentina, responsable del Área de Igualdad y mujeres gitanas en Fundación Secretariado Gitano y representante en la región de esta entidad, subrayó además el carácter "resistente" de la comunidad de la que forma parte "con mucho orgullo", que deriva de hacer frente a muchos intentos de acabar con ellos. De algunos daba cuenta la muestra que acompañaba a la celebración, poniendo el foco en episodios tan lamentables como la Gran Redada de 1749, impulsada por el Marqués de la Ensenada, o la exterminación masiva que sufrieron en la Alemania Nazi.

Recordaba, de hecho, que, sin ir más lejos, en España "somos ciudadanos de pleno derecho" desde la entrada en vigor de la actual Constitución, rubricada por un representante del pueblo gitano, "el tío" Juan de Dios Ramírez-Heredia, político, periodista, abogado, presidente de la Unión Romaní y el primer diputado gitano en pronunciar un discurso en el Parlamento a favor de la dignidad de su colectivo.

Tras 600 años de presencia, existen aún retos que afrontar, entre los que Gabarri destacó la igualdad entre hombres y mujeres, campo que conoce bien y en el que Secretariado Gitano trabaja desde su creación hace ya 25 años. "No necesitamos que se reconozca que tenemos voz, porque es algo que nos pertenece por naturaleza. Lo que nos hace falta son espacios en los que poder alzarla", apostilló, segura de que la lucha por los derechos del pueblo gitano "merece la pena".