Las candidaturas a la presidencia de FAE acuerdan trabajar juntas tras las elecciones

Las dos candidaturas que han concurrido a la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) han pactado una hoja de ruta conjunta en la que expresan su disposición a colaborar para garantizar la unidad del empresariado burgalés.

El documento, rubricado tanto por el nuevo presidente de FAE, Nacho San Millán, como su oponente, Andrés Hernando, ha visto la luz momentos este viernes. Justo antes, precisamente, de la primera comparecencia de San Millán como nuevo presidente. El texto subraya la voluntad compartida de que la organización «mantenga y refuerce su papel como referente del empresariado burgalés». Ambas partes destacan que lo esencial es preservar a FAE como «la voz legítima en la defensa de los intereses de las empresas, impulsora del desarrollo económico y social de Burgos y representante sólida ante la sociedad y las instituciones».

En el documento, los dos candidatos expresan su compromiso de «colaborar con lealtad, respeto y espíritu constructivo» para de poner sus capacidades al servicio de un proyecto colectivo que fortalezca a la patronal. Asimismo, señalan que el propósito común es que FAE continúe siendo «una institución sólida, respetada y dinámica, generadora de confianza, oportunidades y prestigio para toda la provincia de Burgos».

Bajo ese principio pactado de cooperación leal, Hernando y San Millán pactan, de acuerdo a lo recogido sobre el papel, una alianza estratégica que permita al empresariado alcanzar sus metas en un contexto internacional complejo.