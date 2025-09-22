¿Quieres participar en la I Marcha Cidiana? Aquí te contamos todo

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Casi todo está listo para que arranque la I Marcha Cidiana el próximo domingo 28. El recorrido unirá los hitos de la presencia del Cid en la ciudad de Burgos. Una carrera organizada por la comisión del Tercer Sector creada en el ámbito de la participación de la candidatura de Burgos 2031 que busca «una actividad deportiva no competitiva que es inclusiva y solidaria dentro del espíritu de la candidatura Burgos 2031», señaló la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Será la primera de las actividades organizadas en torno a estas comisiones de trabajo sectoriales a la que seguirán más acciones que buscan «ofrecer una capitalidad para todos, participativa y transformadora», remarcó. La marcha cidiana ya cuenta con 400 inscritos aunque el periodo para participar sigue abierto hasta el próximo viernes. «Se trata de una cita en la que buscamos continuidad y las organizaciones en torno a esa comisión las hemos planteado abierta a todo tipo de participantes y que el itinerario lo más accesible posible», remarcó el responsable de actividades deportivas de Fundación Intras, Chema Castro.

Se trata de 3,5 kilómetros de recorrido que arrancarán a las 11 de la mañana del domingo 28 de septiembre en la Plaza del Rey San Fernando. El itinerario discurrirá por los principales hitos relacionados con el Cid en la ciudad, como el Solar del Cid, el Arco de San Martín, el Paseo de los Cubos, la Judería, el Arco de Santa María o la Plaza del Mio Cid, entre otros espacios emblemáticos.

Los participantes, como si realizaran el Camino Cidiano, recibirá una cartilla conmemorativa, que podrá sellar en los ocho puntos de interés del itinerario, para conservarla como recuerdo de esta primera edición. Estos puntos estarán coordinados por cada una de las ocho asociaciones que participan en la comisión del tercer sector de Burgos 2031 (Aspanias, Fundación Intras, Down Burgos, Apace, Asociaciones Calzadas, Arasbur, Autismo en Burgos y Apacid). «Este boletín tiene el recorrido que se va a realizar y los puntos donde se entregarán las pegatinas como si hubieran hecho el recorrido completo y, al finalizar el trayecto, realizaremos un sorteo», señaló Silvia García (Down Burgos). Los puntos de sellado del boletín o tarjeta se encuentran en Santa Águeda, Solar del Cid, Arco de Santa María y Fórum Evolución.

Inscripciones hasta el 27 de septiembre

Para participar es necesario inscripción previa. Puede realizarse de forma presencial y on line. Se puede realizar en la sede de las ocho entidades sociales participantes en horario de mañana y tarde, se puede realizar un primer contacto telefónico para asegurar el horario para acudir. De manera on line se realiza la inscripción rellenando un formulario intuitivo en semanacidiana.com.

La recogida de dorsales y material de merchandising de la carrera se realiza en las taquillas del Fórum Evolución en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. El precio por dorsal es de 5 euros para participantes adultos, dos euros para menores de 12 años y existe un dorsal cero. Lo recaudado se destinará a mantener la realización de actividades deportivas inclusivas.