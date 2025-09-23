El PP vincula decidir sobre el traslado de las cocheras de autobuses al desarrollo del vehículo de hidrógeno

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"No hay una decisión tomada sobre el traslado de las cocheras y talleres de autobuses de la carretera Poza a cualquier otra zona de la ciudad". Esta fue la respuesta que daba el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, preguntado por esta cuestión en el seno de Consejo de Administración de su área municipal, por parte del grupo municipal socialista, en concreto del concejal de Urbanismo, Daniel Garabito.

Por las explicaciones del popular, se entiende que tampoco será a medio plazo cuando de se dé respuesta a esta necesidad, a pesar de las quejas que existen desde hace años por el deterioro de estas instalaciones municipales, ubicadas en la carretera de Poza. Según sus palabras, el equipo de Gobierno "está pendiente de cuál va a ser el vector energético, que va a ser el que abastezca a nuestros autobuses en los próximos años y tenemos una apuesta clara como equipo de gobierno por el hidrógeno".

Desde su punto de vista, cuando se decida el lugar donde ubicar las cocheras, en ese punto, habrá que situar una hidrogenera, capaz de abastecer de energía a los autobuses del futuro. "Los talleres son nuestros y tomaremos la decisión con tranquilidad y con sensatez", asegura, a la vez que ha indicado, que se han dado pasos para modificar el PGOU para que en Villalonquéjar pueda ir en el futuro unas cocheras. También manifestó que durante la semana de la Movilidad se ha tenido expuesto un autobús de hidrógeno de la casa Solaris que funciona, pero que no se ha puesto a circular por la ciudad porque "no tenemos de alta ningún sistema de abastecimiento".

Este asunto se abordó en el Consejo de Administración a partir de una petición de cambio de unos aprovechamientos urbanísticos que el Ayuntamiento de Burgos concedió hace años en la parcela donde se ubican las cocheras, que estaba llamada a desarrollarse en forma de edificios de viviendas. Las mercantiles afectadas por esta situación han conseguido el cambio y, por tanto, Manso indicaba que la parcela es ahora 100% municipal, no tiene cargas, y de ahí que se pueda reflexionar con tiempo sobre ese suelo.

Al respecto del cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana, que contempla ese desarrollo de esta zona de la Carretera Poza, el concejal de Urbanismo, entiende que esa parcela no está rodeada de viviendas y que las parcelas contiguas son también de carácter industrial. Por tanto, todo lo que se "presupone" en el PGOU "será para el futuro y no para este momento", aseguró.