Garabito denuncia el olvido del PP en el traslado de las cocheras de autobuses

"No se ha dado un solo paso, como, por otro lado, ya preveíamos, en relación con el traslado de las cocheras de autobuses". Esta es la denuncia que realiza Daniel Garabito, concejal socialista, que ha hecho una pequeña relación de las iniciativas urbanísticas desarrolladas durante el pasado mandato que han sido "tiradas a la papelera" o "guardadas en un cajón". Así, se ha referido al proyecto que ya estaba redactado para la mejora de la calle Alfonso VIII, en el barrio de Huelgas, y a la ampliación del archivo del Palacio de Castilfalé, así como a la calle Vitoria.

Durante el último consejo de Urbanismo, se ha tratado sobre un acuerdo tomado en Junta de Gobierno en relación con la petición de varias sociedades que tenían aprovechamientos urbanísticos reconocidos por el Ayuntamiento en la parcela en la que se ubican las cocheras, en la carretera de Poza, donde está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la edificación de viviendas. En concreto, solicitaron trasladar ese aprovechamiento, que provenía del Pueblo Antiguo de Gamonal, a otro lugar de la ciudad, a la vista de que próximamente no va a haber ningún movimiento en la carretera Poza para el traslado del espacio que tiene asignado los autobuses municipales.

La petición de las cuatro mercantiles se ha saldado con que ese aprovechamiento se traslada a la zona de Parralillos y a la calle Anna Huntington, de la capital burgalesa. Pero este hecho, ha servido al grupo municipal socialista para criticar "la ceremonia de la confusión" que existe sobre este espacio debido a la inacción del equipo de Gobierno a este respecto ha llevado a estas sociedades a realizar esa solicitud porque ven que ese espacio no se va a desarrollar, de acuerdo a lo recogido en el PGOU.

La parcela donde aparcan y se realiza el mantenimiento de los autobuses municipales es prácticamente municipal, salvo en un 30%, el espacio donde se había concedido esos aprovechamientos. Al resolverse esta cuestión vuelve a ser 100% municipal.

Desde el PSOE indican, que durante el pasado mandato, se estuvo trabajando tres años en el desarrollo de un proyecto para trasladar las cocheras cerca de Villatoro. Sin embargo, el equipo de Gobierno de Cristina Ayala decidió utilizar ese espacio para el desarrollo de Expo Burgos y, por tanto, Garabito criticó que haya tirado el trabajo a la papelera, mientras no se ha dado ningún paso salvo plantear que igual puedan ir a alguna parcela en Villalonquéjar, sin concretar.

Para Garabito, esta actuación es urgente por el mal estado en el que se encuentran, desde hace años, las cocheras y porque no se pueden ejecutar obras de calado cuando está previsto que ese espacio se destine a otros usos urbanísticos. El coste del traslado y de la construcción de otro espacio será importante, de varios millones de euros, y, por tanto, para el PSOE es un proyecto de ciudad, igual que la ampliación del archivo municipal y de la mejora de la calle Alfonso VIII. En ambas cuestiones, existen proyectos que se redactaron durante el pasado mandato, con Daniel de la Rosa al frente del Ayuntamiento de Burgos, y el equipo de Gobierno actual decidió no proseguir.

Desde el grupo municipal socialista, también han expresado su preocupación por la modificación del contrato de la obra de rehabilitación integral del edificio de Policía Local y Bomberos, puesto que sí va a afectar al plazo de conclusión de las obras que se demora hasta el 12 de febrero de 2025. Esta importante inversión cuenta con algo más de 3 millones de euros de fondos europeos que hay que justificar antes de que acabe marzo del próximo año. "Ojalá no suponga más retraso porque vamos ya sin margen y, por tanto, desear al equipo de Gobierno que llegue a tiempo", opinó.