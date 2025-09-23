Un jardín en postales: así han imaginado los arquitectos el parque más ambicioso de Burgos

El jardín que han imaginado los paisajistas para transformar BurgosAJO ARQUITECTOS

El gran corredor verde que unirá el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) con la estación de tren ya tiene forma, al menos sobre el papel. Ajo Taller de Arquitectura ha plasmado su propuesta en una serie de ilustraciones que permiten anticipar cómo será este nuevo espacio urbano y consiguen transmitir una atmósfera cálida, casi onírica, que refuerza la idea de un jardín amable, accesible y lleno de vida cotidiana.

Estas imágenes, con estilo de acuarela y colores atenuados, muestran paseos entre árboles, zonas abiertas con juegos de agua, senderos curvos y bancos bajo la sombra. Como si ya estuviera en uso, el parque aparece en estos bocetos como un espacio próximo y reconocible, a medio camino entre el diseño y el recuerdo.

La intervención ocupará más de 131.000 metros cuadrados y se extenderá a lo largo de dos kilómetros entre la avenida Islas Baleares y su prolongación hacia Príncipes de Asturias. El Ayuntamiento prevé sacar a concurso las obras por 3,8 millones de euros, con una ejecución prevista entre 2026 y 2027. El trazado incluirá un carril bici de 3,5 kilómetros, áreas de calistenia, zonas de juegos, pérgolas para dar sombra, espacios sensoriales y hasta un chiringuito frente al HUBU.

El proyecto conecta equipamientos clave para la vida en la capital burgalesa como son el hospital universitario, la estación de ferrocarril Rosa Manzano o el futuro centro sociosanitario Graciliano Urbaneja, y busca mejorar la movilidad, la salud ambiental y el paisaje urbano. Además, incorpora sugerencias de asociaciones vecinales, colectivos ciclistas y entidades sociosanitarias.

Las ilustraciones, más allá de su valor informativo, funcionan también como pequeñas postales del futuro parque, de un jardín en construcción que ya empieza a habitarse en la imaginación con juegos de agua, recorridos sombreados, áreas de descanso, un chiringuito junto al hospital y hasta circuitos de calistenia. Un corredor verde que aspira a convertirse en el pulmón más moderno de la ciudad, en el que se prioriza la separación entre los usos recreativos y los de tránsito, con sendas peatonales que serpentean entre vegetación diversa y áreas pensadas para el descanso o la interacción social.