Capiscol tendrá una plaza para los vecinos junto a la iglesia de El Salvador para 2027

El espacio alrededor de la iglesia de El Salvador se convertirá en una plaza para uso de los vecinos con bancos y zonas verdes.TOMÁS ALONSO

La plaza alrededor de la iglesia de El Salvador de Capiscol se convertirá en un espacio público con zonas verdes y bancos que anime la convivencia entre los vecinos. Es una actuación muy demandada desde hace años por el barrio que se hará realidad gracias al convenio firmado esta mañana, 24 de septiembre, entre el Ayuntamiento de Burgos y el Arzobispado.

El acuerdo rubricado entre Cristina Ayala y Mario Iceta contempla la cesión gratuita de este terreno, en manos de la Archidiócesis, para que con presupuesto municipal se ejecuten las obras. A cambio, una parte de los terrenos quedarán en manos de la Iglesia para que se puedan ampliar los salones parroquiales que utilizan los feligreses.

La alcaldesa ha asegurado que esta idea se hará realidad en un espacio corto de tiempo, ya que plantea que la actuación urbanística, que necesitará primero de la redacción de un proyecto, está finalizada o próxima a concluir para cuando acabe este mandato, es decir, mayo de 2027.