Los hosteleros piden reforzar el plan antiplagas ante la presencia de roedores

La rata que se pudo ver entre las tapas de un bar de San Lesmes podría no ser un hecho aislado ni circunscrito a los establecimientos de hostelería específicamente. Así, la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos ha constatado la realización de hasta «cuatro intervenciones de empresas de control de plagas y sanidad ambiental en las calles San Juan y La Puebla», afirman en una nota de prensa.

De esta manera, consideran que se debería reforzar el plan antiplagas en estas zonas donde «en las últimas semanas se han realizado hasta cuatro intervenciones para erradicar la presencia de ratas en ambas calles». La presencia de estos roedores no se circunscriben solo a la hostelería. «Se han producido en establecimientos de hostelería, también en locales, comercios o portales».

Se ha recogido la presencia de roedores en la calle desde febrero, y se han alertado de su presencia en Villimar, San Cristóbal, Capiscol o Venerables.

Tras la consulta a expertos en el control de plagas, los hosteleros afirman que «estos profesiones trasladan que no es normal la presencia de ratas en la superficie, a la luz del día o que no huyan de las personas» aunque «no descartan que pueda deberse a que estén bajo los efectos de algún raticida».

Ante esta situación, el presidente de la Federación de Hostelería, Enrique Seco, concluye, tras la consulta a expertos, que «las intervenciones del Ayuntamiento deben ser rutinarias» y al mismo tiempo agradece que «en los últimos días se haya actuado no sólo en la calle San Juan y La Puebla sino, también, en la zona de Cellophane».

El concejal de Medio Ambiente descartaba ayer una plaga de roedores en la ciudad y aseguraba que se realizan tratamientos regulares en alcantarillas y espacios públicos que se intensifican en verano. Señaló que los avistamientos que se han hecho públicos son casos puntuales y que no se ha detectado un mayor incremento de roedores.