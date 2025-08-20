La falta de limpieza viaria y de mantenimiento de zonas verdes encabeza la lista de quejas de los burgaleses

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La limpieza de la ciudad vuelve a ser protagonista una vez más. Y es que el informe de Quejas y Sugerencias del segundo trimestre de 2025 señala que una de cada cuatro quejas que llegaron al Ayuntamiento de Burgos de abril a junio tenía que ver con la falta de limpieza viaria o de siega de jardines y zonas verdes de la ciudad.

Así lo puso de manifiesto el concejal de Participación Ciudadana. José Antonio López. Lo ha hecho solo dos días después de que su compañero de bancada y responsable del área de Medio Ambiente, Carlos Niño, haya anunciado la puesta en marcha del segundo plan de choque de limpieza de la capital burgalesa el próximo mes de septiembre.

En el segundo trimestre del año, la Administración local recibió un total de 1.416 quejas y 236 sugerencias. Las quejas se incrementan así un 22,06% respecto al primer trimestre y un 25,08% si se compara con el mismo trimestre del año anterior.

En el caso de las primeras, el área de Medio Ambiente acumuló un 26% del total, un 8,78% más que en el trimestre anterior. Le sigue con el 21,9% de las quejas el área de Autobuses, una cifra que «sin embargo, es ocho puntos menor que en el trimestre anterior», apuntó el concejal popular.

En este caso, la mayor parte de las reclamaciones y quejas de los burgaleses tiene relación con la recarga de las tarjetas bonobús. «Muchos ciudadanos creen que, una vez hecho el pago, la recarga de la tarjeta es automática, pero es importante recordar que la recarga se valida una vez que se pasa por la máquina de los autobuses».

También la eliminación de dos puntos de recarga de la capital ha suscitado un buen número de quejas. Se trata de los puntos ubicados en los centros cívicos de Huelgas y Gamonal Norte. «La decisión de eliminar estos puntos responde a la falta de uso de los mismos», señala el concejal.

En este sentido, López especificó que en el caso de Las Huelgas «el primer mes únicamente se realizaron once operaciones de recarga» y en el caso de Gamonal Norte «las recargas en el espacio solo alcanzan el 3% del total». «El objetivo de este equipo de Gobierno siempre es optimizar recursos y en este caso creíamos que no estaban siendo usados», asevera López.

El pasado trimestre, las conductas inadecuadas de los conductores de autobuses con los usuarios se incrementaban hasta las 63. Si bien en este segundo trimestre, el concejal no dio especial importancia a esta cuestión, sí confirmó que cuando ocupaba la presidencia del Smyt, mantuvo una reunión con el presidente del comité de empresa para abordar esta cuestión.

«Todas las quejas que se reciben a este respecto se investigan y se analizan. Para ello también se habla con el conductor en cuestión, para conocer su versión de los hechos y saber si la queja es verosímil o no», explica. En este sentido, López recordó que «algunas quejas sobre conductores viene suscitada porque un autobús no ha parado en su parada y la realidad es que el vehículo iba lleno y no podía hacerlo».

El tercer ámbito con mayor número de quejas recibidas, un 14,76%, es Policía Local. En este caso, «el mayor número de reclamaciones viene dado por el estacionamiento de vehículos en lugares indebidos y por la ocupación inadecuada de la vía pública».

El tiempo medio de respuesta es de seis días. «Se trata de un plazo muy bueno y dentro de los quince días que marca la normativa» aunque «siempre es mejorable». En este sentido, López apuntó que las áreas que más tardan en responder son Personal y Régimen Interior, con 27 días, Obras que demora hasta 17 días de media en responder y, en tercer lugar, Ingeniería industrial y Tráfico, que tarda 10 días.

«Es importante tener en cuenta en este sentido que dependiendo de la enjundia de la queja se tarda más o menos tiempo en hacerlo», afirma López.

Sugerencias

En cuanto a las sugerencias, las áreas que reciben más comunicaciones de este tipo son Medio Ambiente, Autobuses e Ingeniería Industrial. En el caso de esta última, López detalla que las sugerencias que más se reciben a este respecto tiene que ver con «la instalación de espejos en algunos cruces de la ciudad, así como de semáforos».

Atendiendo a los canales por los que llegan las quejas y sugerencias, la App móvil es la más utilizada por los burgaleses: en un 58% de los casos. A través del 010 llegan el 33% de las comunicaciones.

Quejas en ascenso

Por su parte, Virginia Escudero, concejal del grupo municipal socialistas en el Ayuntamiento de Burgos, lamentó que «desde el año 2024 las quejas sobre diversas áreas del Consistorio se siguen incrementando».

La edil criticó especialmente «el incremento de reclamaciones y quejas en el área de Medio Ambiente» así como la tardanza o falta de respuesta de algunas áreas. «Es incomprensible que áreas como Protocolo que perciben en tres meses dos quejas, tarden 22 días en dar respuesta» o que «de las catorce quejas que ha recibido Comercio no haya dado respuesta a diez».