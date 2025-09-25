La anulación de la feria de gastronetas de San Pedro podría costar 70.000 euros al Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La anulación de la feria de gastronetas del pasado San Pedro en el parque de la Isla está desgastando la imagen del equipo de Gobierno en forma de una comisión de investigación sobre la gestión de este asunto, pero además podría suponer un coste de 70.000 euros, que es la cantidad reclamada por los hosteleros que se quedaron sin desarrollar la actividad. Así lo ha explicado Blanca Carpintero, concejala socialista, durante una rueda de prensa para exponer las conclusiones de la última sesión de la investigación que tuvo lugar este miércoles.

Desde su punto de vista, los hosteleros que resultaron adjudicatarios de la feria en el paseo de la Isla "con buen criterio" han presentado un recurso por el lucro cesante y el daño emergente en el que valoran en 70.000 euros los perjuicios que, en opinión de la edil, el Ayuntamiento tendrá que abonar "porque tienen toda la razón".

En la comisión de investigación, los socialistas conocieron que una llamada directa de la alcaldesa, Cristina Ayala, el 12 de junio a una técnico de la gerencia de cultura fue la fórmula que se empleó para anular la feria de gastronetas. Así, según las explicaciones de la socialista, la regidora pidió a esta trabajadora municipal que viniera desde su casa al Ayuntamiento para redactar una resolución que dejó sin efecto la concesión del espacio público a los hosteleros que seis horas antes había firmado.

Carpintero critica este procedimiento en plan "abortamos misión" de manera telefónica, ya que considera que tuvo que haber un procedimiento administrativo de abocación de la adjudicación. Esta conversación de la alcaldesa con esta técnico es la razón por la que el grupo municipal socialista solicitó la comparecencia de Ayala en la siguiente cita de la comisión de investigación, aunque todavía no saben si acudirá.

Desde el grupo municipal socialista aseguran que todo el procedimiento de ocupación de vía pública para celebrar la feria de gastronetas está mal hecho desde el inicio, ya que este miércoles tanto desde la Gerencia de Cultura como desde esta trabajadora se reconoció que las bases eran mejorables. La lupa está sobre el trabajador eventual del grupo municipal popular, Francisco Salvador, que presentó su renuncia en agosto y que también compareció la última sesión. "Se nos presenta como una especie de buen hombre, como un conseguidor, que pretendía echar un cable y que reconoció que no tenía los conocimientos administrativos, jurídicos y procedimentales para hacer lo que estaba haciendo", añade la socialista.

Este asunto saltó a la luz pública cuando el hostelero Alvar Barriocanal denunció presiones de Salvador para que retirara su solicitud de un puesto en la feria de food-trucks del parque de la Isla. Carpintero asegura que en las conclusiones de la nueva sesión tienen claro que el trabajador eventual del Partido Popular se extralimitó en sus funciones. La concejala socialista llamó la atención sobre que el ex empleado aseguró que no necesita la política para trabajar, actualmente desempeña cargos en el Grupo San Pablo. "Podemos unir cabos y podemos entender como el aumento de algunas subvenciones de patrocinio, concretamente a determinados clubes deportivos, permiten a día de hoy que el señor Francisco Salvador tenga una posición tan desahogada", denunció.