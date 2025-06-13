Ayala elimina la feria de gastronetas de la Isla y ratifica al asesor señalado

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ratificó ayer la confianza en el asesor municipal Francisco Salvador, acusado por el hostelero Alvar Barriocanal de presionarle para que retirara su solicitud de un puesto en la feria de food trucks del parque de la Isla.

No obstante, la polémica surgida en torno a este empleado municipal tendrá como consecuencia que no habrá feria de gastronetas en la Isla, por una cuestión de «prudencia», según indicó la alcaldesa, que ayer se pronunciaba por primera vez sobre este conflicto.

Ayala justificaba esta decisión ante «las sospechas» en torno al modo de proceder del equipo de Gobierno que se puedan confirmar «entre la población y la gente piense que aquí se perjudica o se beneficia a empresarios, no es lo que hace este equipo de Gobierno». Insistió en que toma esta decisión por «un principio de prudencia».

Recordó también que sobre los empresarios de hostelería que presentaron la solicitud en el mes de febrero para colocar food trucks en la Isla « si hubiéramos querido beneficiar a esos empresarios, puesto que eran el único solicitante, se podía haber concedido esa explotación en ese mismo momento, un mes después, una semana después, quince días después». Pero, añadía, «como en nuestro ánimo nunca estuvo ni beneficiar ni perjudicar absolutamente a nadie, y ya les digo, vistas estas sospechas que pueden surgir y por una cuestión de prudencia, pues creo que la mejor decisión que puede tomar la alcaldesa para evitar esas sospechas es no celebrar la feria de food trucks de la Isla».

La consecuencia inmediata de esta resolución es que los hosteleros que resultaron adjudicatarios puedan presentar un recurso. Algo que asume la alcaldesa. «Lo entiendo, lo entiendo, pero en esta cuestión me parece más importante, salvaguardar lo que creo que es fundamental, que no haya ninguna sombra de sospechas sobre que nosotros ni beneficiamos ni perjudicamos a ningún empresario de la ciudad», comentaba.

Otra consecuencia es que los burgaleses dejarán de tener una oferta gastronómica más durante las fiestas de San Pedro y San Pablo de este año y «lo siento muchísimo por los burgaleses, era algo que habíamos preparado con muchísimo cariño». Sí estarán la habitual del paseo de la Sierra de Atapuerca y la de los Cuatro Reyes, novedad de las fiestas del pasado año. La de la Isla fue novedad el pasado año y se había previsto extender la oferta al Hangar, pero la convocatoria quedó desierta. Sobre el trabajador eventual, la alcaldesa se reafirmó en lo dicho el día anterior por el vicealcalde, Juan Manuel Manso, quien dijo que es «rotundamente falso» que desde el grupo municipal del PP se presionara a este empresario hostelero.

La alcaldesa indicaba que «no nos ha llegado información sobre ninguna ilegalidad», por lo que «mientras no haya una ilegalidad, pues mantendremos la confianza en este trabajador, que está siendo injustamente señalado». Sobre la grabación de una conversación entre el empleado eventual y el hostelero a la que hizo mención la concejal del PSOE Blanca Carpintero, de la que dijo, tras haberla escuchado, que podría ser constitutiva de un posible delito de tráfico de influencias, la alcaldesa indicó que «me encantaría conocerla, pero no, no conozco la grabación».

La alcaldesa hizo estas declaraciones antes de la inauguración de la Feria de Mimbre, Barro y Cuero que se celebra en el parque de San Agustín hasta el domingo 15 de junio. Un evento que reúne a una veintena de artesanos de Burgos y de otras comunidades autónomas que suma ya su 36 edición, lo que significa que «es un éxito de la ciudad y que es un éxito del barrio». Una feria que pretende «poner en valor la artesanía, los oficios».