De la Rosa denuncia la acumulación de contratos ‘a dedo’ en relación con ‘Burgos 2031’

El grupo municipal socialista ha criticado la existencia de varios contratos ‘a dedo’ vinculados a los trabajos de preparación de la candidatura de Burgos a Capital Cultural Europea para 2031, entre ellos el de la actualización del Plan de Cultura.

El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, pedirá explicaciones en el consejo de administración de ‘ProBurgos’, que se celebra este viernes, 26 de septiembre, en el que se llevan varias propuestas de adjudicación por falta de documentación en los expedientes. «Con apenas una justificación de dos párrafos se ha decidido encargar a un señor llamado Fernando Sainz, por 9.540 euros, el trabajo de actualización de un plan de cultura que cuando se realizó en 2008 el primer documento de este tipo requirió dos años», precisó el concejal, que añadió que la persona adjudicataria tiene encomendado hacer 26 entrevistas online y cuatro presenciales «y con eso nos despachamos el Plan de Cultura en el que en la anterior ocasión, redactado por el Plan Estratégico de Burgos, participó toda la ciudad».

La misma crítica realizó De la Rosa con respecto al contrato encargado directamente a la Universidad Isabel I para elaborar un plan de marketing y de impacto socioeconómico de Burgos 2031 por 12.000 euros. «Me pregunto por qué la Universidad Isabel I, ¿se lo ha preguntado a alguien?», reflexionaba. Además, refirió que en el orden del día del consejo de administración aparece una 'errata', ya que se indica que se aprueba una formalización del contrato con la Universidad de Burgos.

Otras dos propuestas de contratación son las de redes sociales en favor de la empresa Nueve Comunicación por 14.800 euros, «justo en el límite de los contratos menores», así como otro de compra de merchandising por 29.350 euros, cuando se adjudicó hace poco a una empresa este tipo de productos por 15.769 euros. Según manifestó, «pediremos explicaciones para confirmar si quieren adjudicar las redes sociales a dedo» o son solo «procedimientos hechos deprisa y corriendo».