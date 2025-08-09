La factura de los contratos ‘a dedo’ en Burgos se dispara a 4,1 millones entre enero y junio

Un momento del concierto de Lérica en San Pedro, que se tramitó como contrato menor desde la Gerencia de Cultura.ÓSCAR CORCUERA

El importe que destina el Ayuntamiento de Burgos a contratos menores no deja de crecer. Durante el primer semestre del año 2025 llama la atención el incremento en el importe gastado en las adjudicaciones conocidas coloquialmente como ‘a dedo’, son acuerdos que se emplean para cubrir determinadas necesidades de carácter urgente, pero también recurrentes de las administraciones públicas.

En concreto la factura entre enero y junio de este año se elevó a 4.104.386 euros, frente a los 3.495.906 euros del mismo periodo de 2024. Porcentualmente, el incremento es del 17,32% si se comparan ambos periodos.

El número de contratos formalizados por los distintos servicios municipales no varía demasiado, un total de 1.023 en 2024 y 1.018 en 2025, pero sí lo hace el importe pagado, como se extrae de los datos hechos públicos a través de la web municipal, donde se cumple con el trámite de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las administraciones a informar a la ciudadanía, al menos, trimestralmente.

Se consideran menores aquellos contratos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trata de obras, o a 15.000 euros, cuando están vinculados a la prestación de servicios o suministros, que tradicionalmente son la mayoría -con mucha diferencia- de los tramitados por las distintas áreas municipales en Burgos.

Durante el presente mandato, con Cristina Ayala al frente del Ayuntamiento, cada trimestre se nota ese aumento en el importe de las facturas pagadas de esta manera a través de un procedimiento simplificado, pero no por ello con menores controles, ya que debe mediar un informe motivado del órgano de contratación y una aprobación del gasto.

En el mismo plazo de 2023, todavía con el bipartito de PSOE y Ciudadanos en el equipo de Gobierno, se rubricaron 725 por un valor en conjunto de 2,3 millones de euros. Por tanto, si se comparan el primer semestre de 2023 con el mismo periodo de 2025, el incremento porcentual es del 78,45%, entre esos 2,3 millones y los 4,1 del último semestre.

El año 2024 se cerró con un récord de 7,2 millones, repartidos en casi 2.000 encargos, con un gasto diario próximo a los 20.000 euros. De continuar este ritmo con el que ha comenzado el 2025, a final del ejercicio podrían alcanzarse los 8 millones de euros en contratos ‘a dedo’. Si bien es cierto que el verano seguramente se encargará de frenar las adjudicaciones, para volver a crecer en el último trimestre del año, como suele ser la tónica todas las anualidades. Habrá que esperar, pues, hasta el mes de febrero de 2026, cuando se publicarán los datos de entre octubre y diciembre.

Por contextualizar las cantidades, se pueden comparar otras anualidades previas en las que en 2023 la factura de los menores se elevó a un total de 5,7 millones de euros y en 2022 fueron 6,1 millones en el conjunto de los 12 meses.

La media diaria -con jornadas festivas incluidas, para facilitar el cálculo- supera ya los cinco contratos menores tanto en 2025 como en 2024, uno más de los cuatro al día de 2023.

Gerencia de Cultura y Turismo

Por secciones municipales es la Gerencia de Cultura la que más menores registra con 406 contratos en el primer semestre por una cuantía de 1,7 millones de euros. El 41% del total de lo gastado (4,1 millones de euros), es decir, cuatro de cada 10 euros, están gestionados desde esta área municipal.

Es habitual que esta gerencia encabece el número y la cuantía este tipo de adjudicaciones por la naturaleza de su actividad -acaparada en gran medida por la contratación de espectáculos concretos de distintas disciplinas y formatos. Con todo, los expertos en este ámbito recuerdan que siempre que se trata de necesidades previstas y sucesivas, no procedería abusar de esta fórmula. Conciertos, diseños de exposiciones, espectáculos teatrales y servicios técnicos de apoyo a eventos, como por ejemplo el contrato de servicio para cubrir la hospitalidad de los conciertos en las fiestas de San Pedro, son algunos de los contratos adjudicados por esta fórmula.

Así, en mayo se contrató a la empresa Quinta Copa para esos servicios para los artistas que vienen en San Pedro por 17.993 euros. Se abonó también el contrato artístico a la Charanga ‘Los Famosos’ (750 euros), el concierto de DJ Nano del escenerario céntrico para el 27 de junio, a través de la empresa Planeta Sonoro y el concierto sorpresa de Lérica en el excentrico, el 2 de julio, entre otros.

En este último trimestre se está contratando desde la gerencia de Cultura y Turismo, además de todo lo relacionado con San Pedro, espectáculos para el Enclave de calle 2025, que se desarrollará el próximo septiembre, como puede ser el adjudicado el 3 de junio a la Asociación Colectivo de Mujeres Creadoras por 14.980 euros y el de Pueblos Vivos, de Olivier Grosstete para la Catedral por otros 14.980 euros.

La sociedad municipal ProBurgos ha desbancado a la empresa pública Aguas de Burgos al ascender a la segunda posición en el ranking de las áreas que más uso hacen de los contratos menores. Si nos fijamos en los datos de los dos trimestres, la antigua ‘Promueve’ suma 102 contratos ‘a dedo’ por valor de casi 344.000 euros. En el mismo periodo del pasado 2024 fueron 164 las adjudicaciones con una factura próxima a los 294.000 euros.

Por su parte, Aguas de Burgos registró 88 contratos menores, de los cuales 85 pertenecen al periodo de marzo a junio, por valor total, sumados ambos trimestres, de 144.000 euros.

Hasta 70 contratos menores suma la Gerencia de Servicios Sociales, repartidos entre asistencia a personas dependientes, fomento del empleo, juventud o centros cívicos, entre otras secciones. El importe total abonado es de 297.852 euros.