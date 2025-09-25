Sanidad confirma que el tratamiento contra plagas está activo en el centro

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Ante la inquietud generada por la aparición de una rata en el interior de un local de hostelera, los dos técnicos de plagas de la Concejalía de Sanidad han revisado la situación de alcantarillas y zonas de saneamiento en el centro. «Queríamos revisar si el tratamiento aplicado en el mes de agosto se mantenía activo en las calles del centro, se ha comprobado que sigue operativo y no se ha visto nada a mayores que pueda ser preocupante», explica el concejal de Sanidad, Carlos Niño.

El edil confirma que no se han registrado avisos en la zona, tampoco ha llegado de manera formal la petición que ayer hizo pública la Federación Provincial de Empresarios de Hostelera de incrementar la vigilancia, si bien, «no tengo ningún problema en reunirnos y abordar el asunto, soy el primero que no quiere que salgan ratas por la calle». Aunque insisten que no se ha detectado una mayor presencia de roedores en la zona del centro, el edil ha solicitado una comparativa de avisos de plagas para estudiar la situación por zonas y, en caso de que hubiera alguna incidencia, «se actuará».

Niño apunta que en ocasiones se han detectado problemas por obras de reposición o cambio de tuberías, o la falta de limpieza de solares y se ha intervenido. «Es un servicio de respuesta rápida que se encarga del control de plagas en espacios públicos y en el alcantarillado, en espacios privados como locales comerciales, de hostelera o comunidades de vecinos no podemos intervenir», aclara el edil.

En caso de detectar roedores, cucarachas u hormigas, los avistamientos mas comunes en la ciudad, el ciudadano que lo ha advertido debe realizar una llamada al servicio 010 para comunicar la incidencia. Desde este área de atención ciudadana se deriva la queja, aviso o reclamación a la concejalía de Sanidad que o traslada a los dos efectivos de Control de Plagas para revisar los espacios públicos de la zona señalada. «Se realiza un tratamiento de forma periódica en toda la ciudad, un mecanismo que se mantiene activo durante un tiempo y se refuerza en agosto», explica.