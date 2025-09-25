Tres sedes, 20 actividades y dos exposiciones para mostrar la ciencia

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

«Es necesario que los investigadores realicemos un esfuerzo por transmitir conocimiento a la sociedad para que sepan discernir la realidad entre tanto bulo y desinformación». Con esta reveladora frase la geocronóloga del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Cenieh, Davinia Moreno, explicaba su esfuerzo en la divulgación y el de los geólogos en poner en marcha el Geolodía que sopla las 20 velas. Pero hay mucho mas.

Hoy viernes se celebra la Noche de los Investigadores, una oportunidad para que «quienes hacen posible la ciencia puedan mostrar su trabajo a la sociedad y, con suerte, despertar vocaciones científicas y técnicas entre los niños», remarca el delegado del Rector para la Divulgación y Cultura Investigadora, Jordi Rovira. En Burgos tres son los puntos neurálgicos para acercarse a la ciencia de manera divertida.

La Estación de la Ciencia y la Tecnología acogerá, de 17 a 21 horas, actividades gratuitas y para todos los públicos en diversos formatos, desde exposiciones y conferencias a ‘scape rooms’ o talleres colaborativos, que «combinan el rigor científico con la participación, los juegos y la creatividad», como apunta la responsable de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, Isabel Soto Muñoz. De este modo se podrá disfrutar del espacio divulgativo ‘El poder del hidrógeno’; la actividad de participación ciudadana ’Innova Mural’, en la que la ciudadanía podrá plasmar cómo ve la ciudad del mañana; una exposición y conferencia sobre la visita de Einstein a España y su contribución al cambio de la percepción de la ciencia en el país; o un taller familiar sobre finanzas, «en el que se trasladarán conceptos tanto económicos como tecnológicos a la vida cotidiana», explica Soto. También se podrá visitar la exposición ‘Geolodía, 20 años acercando la geología la sociedad’, que recoge el trabajo de divulgación que se realiza desde la Sociedad Geológica de España para dar a conocer esta disciplina que, pese a ser desconocida para el gran público, «es una ciencia clave para la comprensión de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual, como la emergencia climática, desastres naturales, la transición ecológica o el acceso a materias primas críticas de gran valor geopolítico», asegura Davinia Moreno.

En la Universidad de Burgos la investigación y la ciencia es clave. La institución universitaria cuenta con 47 proyectos de investigación financiados por la Unión Europea con mas de 12 millones de euros. El 23% de estos proyectos científicos, que se llevan a cabo con otras instituciones europeas con las que se trabaja en red, está coordinado por personal investigador de la UBU.

Otro de los centros de investigación que celebra la Noche de los Investigadores desde hace 16 anos es el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. El Cenieh plantea visitas a los Laboratorios de Microscopía y Microtomografía Computarizada y de Anatomía Comparada. Además, y como novedad en este año, se llevará a cabo una cata de miel ya que, como ha puntualizado la responsable de la Unidad de Cultura Científica e Innovación del CENIEH, Chitina Moreno-Torres, «no sólo nos dedicamos a la ciencia del pasado, también nos dedicamos a apoyar a otras investigaciones y empresas para el avance del conocimiento en cualquier momento: pasado, presente o futuro», realizando, entre otras tareas, controles de calidad. El Cenieh es una Instalación Científico Técnica Singular (ICTS) cuyos laboratorios están abiertos a terceros. Las entradas son gratuitas pero requieren reserva previa a través de Eventbrite. El aforo es limitado y los menores de 12 año deben ir acompañados por un adulto.

En el Cenieh se lleva a cabo desde hace 12 años la Campaña Ratón Pérez. Recogen los dientes de leche que permiten tener la colección de estas piezas dentales de ejemplares inmaduros mas grande del mundo. «Ya llevamos 5.000 y nos gustara llegar a los 6.000», puntualizó Moreno-Torres.

Otro de los espacios donde se llevarán a cabo actividades populares vinculadas a la ciencia es en Villasur de Herreros. La casa rural del Cenieh ha programado el cuentacuentos ‘Historias y prehistorias de sapiens y neandertales’ en el Centro Cívico La Cantina a las 18 horas, la conferencia ‘La conservación de las traviesas de la Trinchera del Ferrocarril de Atapuerca:Últimos avances’ de 19.15 a 20.15 y una visita a la Ermita de San Roque de 20.15 a 21.5 horas.

Un esfuerzo divulgativo que tiene retorno. En el Cenieh pasan una media de mil personas por las actividades que han organizado cada año con motivo de La Noche de los Investigadores. Además, en la Estación de la Ciencia y la Tecnología el año pasado contaron con 75.000 visitantes de los que 16.000 acudieron a disfrutar de alguna de las exposiciones organizadas durante el pasado ejercicio.