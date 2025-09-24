La 'Divulgoneta' abre inscripciones para llevar ciencia a los pequeños pueblos de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La 'Divulgoneta', una furgoneta que recorre los pueblos de Burgos, acercado la ciencia a los escolares, arranca el curso escolar 2025 / 2026 con el objetivo de recorrer más kilómetros, más pueblos y de seguir innovando con los talleres.

El éxito de este proyecto piloto que comenzaba tímidamente el pasado curso gracias a la alianza entre la Diputación Provincial, la Universidad de Burgos y el Grupo Ureta ha animado a los promotores a proseguir el camino iniciado y ya está abierta la inscripción para que los municipios se apunten al recorrido de la ciencia.

Para la nueva edición se marcan como objetivo llegar a los 78 talleres en distintos municipios y, por su puesto, llegar a todas las comarcas de la provincia.

Como explicaba el responsable de la Unidad de Cultura Científica de la UBU, Jordi Rovira, la página web lanza desde hoy el formulario para apuntarse y, por ejemplo, animaba a la comarca de Sedano y Las Loras a dar el paso, ya que fue una de las zonas que el pasado curso y este verano se quedó sin recorrer. Además, como comentaba, están preparados para acudir hasta el enclave de Treviño con talleres en euskera si así se demandase, porque la monitora es vasco parlante.

Rovira presentó algunos datos del curso pasado en el que acudieron a 28 localidades, impartieron 142 talleres científicos, recorrieron 7.200 kilómetros y llegaron a un público de 1.885 personas, la mayoría escolares. Durante el verano pasado han ampliado su circuito científico rural a un total de 16 pueblos, con 44 talleres y 419 participantes.

Estos resultados son muestra del éxito de esta iniciativa que en la capital burgalesa está disponible en La Estación de la Ciencia y la Tecnología, en el edificio de la antigua estación del tren, donde se realizan talleres durante todo el año.

En la Estación también se organizan actividades específicas en las que se traen a escolares de la provincia. Además, los talleres se desarrollan dos veces al mes en Miranda de Ebro y en Aranda de Duero. De esta manera se difunde la ciencia y la innovación y quizá se despiertan vocaciones entre los niños y los adolescentes. La diputada de Cultura, Raquel Contreras, agradecía a la Universidad de Burgos su implicación en este programa educativo "porque sin ellos no hubiera sido posible". A la vez, recordó la importancia de esta iniciativa que busca democratizar el acceso al conocimiento científico y tecnológico en el mundo rural, donde a veces se cuentan con menos oportunidades.

Fernando Andrés, gerente de Ureta Motor, la entidad que presta la furgoneta que es casi como un laboratorio a domicilio, está encantado con la participación en esta idea para generar esa "inquietud" por la ciencia entre los más pequeños.

El proyecto seguirá contando con la colaboración de Bárbara de Aymerich y Espiciencia, con sede en Espinosa de los Monteros, que se encargará de coordinar las actividades en la zona norte de la provincia. Los talleres, de carácter práctico y participativo, estarán dirigidos principalmente a alumnado de Infantil y Primaria, aunque también podrán adaptarse para estudiantes de ESO a petición de los municipios.

La 'Divulgoneta' forma parte de las actividades desarrolladas por La Estación de la Ciencia y la Tecnología que cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.